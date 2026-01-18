Real Sociedad - Barcelona en directo

Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 20
18 de Enero de 2026 21:00 .h
Finalizado
2
1
Min. '
Final del partido, Real Sociedad 2, Barcelona 1.
Min. 90'+9''
Final segunda parte, Real Sociedad 2, Barcelona 1.
Min. 90'+9''
Remate rechazado de Robert Lewandowski (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Gerard Martín.
Min. 90'+7''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Roony Bardghji (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Gerard Martín.
Min. 90'+6''
Remate fallado por Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Roony Bardghji.
Min. 90'+4''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Jon Martín.
Min. 90'+2''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Jon Martín.
Min. 90'+2''
Remate rechazado de Fermín López (Barcelona) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Marcus Rashford.
Min. 90''
El cuarto árbitro ha anunciado 9 minutos de tiempo añadido.
Min. 90''
Falta de Gerard Martín (Barcelona).
Min. 90''
Álvaro Odriozola (Real Sociedad) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 88''
Carlos Soler (Real Sociedad) ha visto tarjeta roja.
Min. 87''
Decisión del VAR: Se revoca la Tarjeta Roja Carlos Soler (Real Sociedad).
Min. 86''
Min. 86''
Min. 85''
Cambio en Barcelona, entra al campo Roony Bardghji sustituyendo a Jules Koundé.
Min. 85''
Cambio en Barcelona, entra al campo Gerard Martín sustituyendo a Pau Cubarsí.
Min. 85''
Fermín López (Barcelona) ha visto tarjeta amarilla.
Min. 85''
Fermín López (Barcelona).
Min. 85''
(Real Sociedad) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 85''
Jules Koundé (Barcelona) remata al larguero, remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de João Cancelo con un centro al área.
Min. 84''
Fermín López (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 84''
Falta de Aihen Muñoz (Real Sociedad).
Min. 83''
Robert Lewandowski (Barcelona) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 82''
Falta de Robert Lewandowski (Barcelona).
Min. 82''
Jon Gorrotxategi (Real Sociedad) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 82''
Cambio en Real Sociedad, entra al campo Duje Caleta-Car sustituyendo a Jon Aramburu.
Min. 78''
Igor Zubeldia (Real Sociedad) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 78''
Pedri (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 78''
Falta de Igor Zubeldia (Real Sociedad).
Min. 77''
Corner,Real Sociedad. Corner cometido por Eric García.
Min. 77''
Min. 77''
Falta de Álvaro Odriozola (Real Sociedad).
Min. 76''
Eric García (Barcelona) ha visto tarjeta amarilla.
Min. 76''
Corner,Real Sociedad. Corner cometido por Pau Cubarsí.
Min. 76''
Remate rechazado de Igor Zubeldia (Real Sociedad) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Carlos Soler.
Min. 75''
Corner,Real Sociedad. Corner cometido por João Cancelo.
Min. 74''
Min. 74''
Remate fallado por Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) remate de cabeza desde el centro del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Álvaro Odriozola con un centro al área.
Min. 73''
Joan García (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 73''
Min. 71' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Real Sociedad 2, Barcelona 1. Gonçalo Guedes (Real Sociedad) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área a la escuadra izquierda. Asistencia de Carlos Soler.
Min. 71''
Remate parado por bajo a la izquierda. Carlos Soler (Real Sociedad) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Aihen Muñoz con un centro al área.
Min. 70' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Real Sociedad 1, Barcelona 1. Marcus Rashford (Barcelona) remate de cabeza desde muy cerca por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Lamine Yamal después de un pase en profundidad.
Min. 69''
Cambio en Real Sociedad, entra al campo Ander Barrenetxea sustituyendo a Takefusa Kubo debido a una lesión.
Min. 69''
Cambio en Real Sociedad, entra al campo Aihen Muñoz sustituyendo a Sergio Gómez.
Min. 69''
Se reanuda el partido.
Min. 66''
El juego está detenido debido a una lesión Takefusa Kubo (Real Sociedad).
Min. 66''
Remate parado rozando la escuadra izquierda. Robert Lewandowski (Barcelona) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Lamine Yamal con un centro al área.
Min. 63''
Cambio en Barcelona, entra al campo Marcus Rashford sustituyendo a Dani Olmo.
Min. 62''
Cambio en Barcelona, entra al campo João Cancelo sustituyendo a Alejandro Balde.
Min. 62''
Cambio en Barcelona, entra al campo Robert Lewandowski sustituyendo a Ferran Torres.
Min. 61''
Lamine Yamal (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 61''
Falta de Sergio Gómez (Real Sociedad).
Min. 59''
Fuera de juego, Real Sociedad. Álvaro Odriozola intentó un pase en profundidad pero Takefusa Kubo estaba en posición de fuera de juego.
Min. 58''
Cambio en Real Sociedad, entra al campo Álvaro Odriozola sustituyendo a Brais Méndez.
Min. 58''
Cambio en Real Sociedad, entra al campo Jon Gorrotxategi sustituyendo a Beñat Turrientes.
Min. 57''
Remate fallado por Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto de libre directo.
Min. 56''
Lamine Yamal (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 56''
Min. 56''
Min. 56''
Falta de Takefusa Kubo (Real Sociedad).
Min. 54''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Igor Zubeldia.
Min. 52''
Remate fallado por Fermín López (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Pedri.
Min. 52''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Ferran Torres (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Lamine Yamal.
Min. 51''
Jon Aramburu (Real Sociedad) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 51''
Min. 51''
Falta de Jon Aramburu (Real Sociedad).
Min. 49''
Remate fallado por Eric García (Barcelona) remate de cabeza desde el centro del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Dani Olmo con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 49''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Álex Remiro.
Min. 49''
Remate parado por bajo a la izquierda. Dani Olmo (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Alejandro Balde.
Min. 47''
Dani Olmo (Barcelona) remata al poste izquierdo, remate con la izquierda a quemarropa desde el lado izquierdo. Asistencia de Fermín López con un centro al área.
Min. 47''
Fuera de juego, Real Sociedad. Beñat Turrientes intentó un pase en profundidad pero Mikel Oyarzabal estaba en posición de fuera de juego.
Min. '
Empieza segunda parte Real Sociedad 1, Barcelona 0.
Min. 45'+8''
Final primera parte, Real Sociedad 1, Barcelona 0.
Min. 45'+7''
Decisión del VAR: No Fue Penalti Barcelona.
Min. 45'+5''
Fuera de juego, Barcelona. Frenkie de Jong intentó un pase en profundidad pero Lamine Yamal estaba en posición de fuera de juego.
Min. 45'+3''
Remate fallado por Alejandro Balde (Barcelona) remate con la izquierda escorado desde la izquierda muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado.
Min. 45'+3''
Remate parado por bajo a la izquierda. Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Pedri.
Min. 45'+2''
Remate rechazado de Lamine Yamal (Barcelona) remate con la derecha muy escorado desde la derecha. Asistencia de Fermín López.
Min. 45'+2''
El cuarto árbitro ha anunciado 5 minutos de tiempo añadido.
Min. 45'+1''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Takefusa Kubo.
Min. 45''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Gonçalo Guedes.
Min. 43''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Beñat Turrientes.
Min. 43''
Remate rechazado de Jules Koundé (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Lamine Yamal.
Min. 41''
Min. 39''
Falta de Lamine Yamal (Barcelona).
Min. 39''
Beñat Turrientes (Real Sociedad) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 37''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Álex Remiro.
Min. 37''
Remate parado por bajo a la izquierda. Dani Olmo (Barcelona) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Alejandro Balde.
Min. 37''
Beñat Turrientes (Real Sociedad) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 37''
Pedri (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 37''
Falta de Beñat Turrientes (Real Sociedad).
Min. 36''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Beñat Turrientes (Real Sociedad) remate con la izquierda desde fuera del área.
Min. 35''
Min. 34''
Falta de Pedri (Barcelona).
Min. 34''
Carlos Soler (Real Sociedad) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 32' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Real Sociedad 1, Barcelona 0. Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) remate con la izquierda a quemarropa desde el lado izquierdo por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Gonçalo Guedes con un centro al área.
Min. 27''
Fuera de juego, Barcelona. Jules Koundé intentó un pase en profundidad pero Lamine Yamal estaba en posición de fuera de juego.
Min. 26''
Min. 26''
Falta de Jon Martín (Real Sociedad).
Min. 25''
Remate parado por bajo a la izquierda. Gonçalo Guedes (Real Sociedad) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Takefusa Kubo.
Min. 24''
Remate fallado por Lamine Yamal (Barcelona) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Dani Olmo.
Min. 23''
Remate fallado por Dani Olmo (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Lamine Yamal.
Min. 21''
Falta de Eric García (Barcelona).
Min. 21''
Takefusa Kubo (Real Sociedad) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 21''
Fuera de juego, Barcelona. Pedri intentó un pase en profundidad pero Frenkie de Jong estaba en posición de fuera de juego.
Min. 15''
Min. 15''
Falta de Jon Aramburu (Real Sociedad).
Min. 14''
Falta de Dani Olmo (Barcelona).
Min. 14''
Brais Méndez (Real Sociedad) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 13''
Remate fallado por Dani Olmo (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Pedri.
Min. 11''
Lamine Yamal (Barcelona) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 11''
Falta de Sergio Gómez (Real Sociedad).
Min. 8''
Decisión del VAR: No Fue Gol Real Sociedad 0-0 Barcelona.
Min. 7''
GOL ANULADO POR EL VAR: Fermín López (Barcelona) ha marcado pero tras la revisión del VAR el gol no sube al marcador.
Min. 7''
Falta de Dani Olmo (Barcelona).
Min. 7''
Takefusa Kubo (Real Sociedad) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 4''
Remate parado rozando la escuadra izquierda. Dani Olmo (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Alejandro Balde.
Min. 4''
Remate rechazado de Fermín López (Barcelona) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Lamine Yamal.
Min. 3''
Fuera de juego, Real Sociedad. Sergio Gómez intentó un pase en profundidad pero Takefusa Kubo estaba en posición de fuera de juego.
Min. 2''
Remate fallado por Pedri (Barcelona) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto.
Min. 2''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Pedri (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Lamine Yamal.
Min. 1''
Fuera de juego, Real Sociedad. Gonçalo Guedes intentó un pase en profundidad pero Mikel Oyarzabal estaba en posición de fuera de juego.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento