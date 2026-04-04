Real Sociedad - Levante en directo

Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 30
04 de Abril de 2026 14:00 .h
Finalizado
2
0
Min. '
Final del partido, Real Sociedad 2, Levante 0.
Min. 90'+5''
Final segunda parte, Real Sociedad 2, Levante 0.
Min. 90'+4''
Fuera de juego, Real Sociedad. Pablo Marín intentó un pase en profundidad pero Orri Óskarsson estaba en posición de fuera de juego.
Min. 90'+4''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Carlos Espí (Levante) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Adrián de la Fuente.
Min. 90'+3''
Falta de Jon Aramburu (Real Sociedad).
Min. 90'+3''
Iván Romero (Levante) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 90'+3''
Falta de Ibai Aguirre (Real Sociedad).
Min. 90'+3''
Tai Abed (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 90'+2''
Brais Méndez (Real Sociedad) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 90'+2''
Min. 90'+2''
Pablo Marín (Real Sociedad) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 90'+2''
Falta de Ugo Raghouber (Levante).
Min. 90'+1''
Se reanuda el partido.
Min. 90'+1''
El juego está detenido debido a una lesión Aritz Elustondo (Real Sociedad).
Min. 90''
El cuarto árbitro ha anunciado 4 minutos de tiempo añadido.
Min. 89''
Falta de Brais Méndez (Real Sociedad).
Min. 89''
Jon Olasagasti (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 89''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Carlos Espí (Levante) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Iván Romero.
Min. 87''
Jon Martín (Real Sociedad) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 87''
Falta de Jon Martín (Real Sociedad).
Min. 87''
Carlos Espí (Levante) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 86''
Fuera de juego, Real Sociedad. Brais Méndez intentó un pase en profundidad pero Orri Óskarsson estaba en posición de fuera de juego.
Min. 86''
Carlos Soler (Real Sociedad) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 86''
Falta de Ugo Raghouber (Levante).
Min. 85''
Cambio en Real Sociedad, entra al campo Ibai Aguirre sustituyendo a Beñat Turrientes.
Min. 85''
Cambio en Real Sociedad, entra al campo Orri Óskarsson sustituyendo a Gonçalo Guedes.
Min. 83' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Real Sociedad 2, Levante 0. Brais Méndez (Real Sociedad) remate con la izquierda desde muy cerca al centro de la portería. Asistencia de Pablo Marín.
Min. 82''
Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 82''
Falta de Tai Abed (Levante).
Min. 81''
Cambio en Levante, entra al campo Tai Abed sustituyendo a Víctor García.
Min. 81''
Remate fallado por Víctor García (Levante) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Ugo Raghouber.
Min. 81''
Remate rechazado de Adrián de la Fuente (Levante) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Pablo Martínez.
Min. 80''
Corner,Levante. Corner cometido por Brais Méndez.
Min. 76''
Remate fallado por Jon Aramburu (Real Sociedad) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda tras un saque de esquina.
Min. 75''
Min. 75''
Gonçalo Guedes (Real Sociedad) remata al larguero, remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Carlos Soler.
Min. 72''
Min. 70''
Corner,Levante. Corner cometido por Jon Aramburu.
Min. 69''
Cambio en Real Sociedad, entra al campo Aritz Elustondo sustituyendo a Duje Caleta-Car.
Min. 67''
Gonçalo Guedes (Real Sociedad) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 67''
Min. 65''
Remate fallado por Alan Matturro (Levante) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Víctor García con un centro al área.
Min. 65''
Corner,Levante. Corner cometido por Jon Aramburu.
Min. 64''
Se reanuda el partido.
Min. 64''
Cambio en Real Sociedad, entra al campo Brais Méndez sustituyendo a Luka Sucic.
Min. 63''
Cambio en Real Sociedad, entra al campo Pablo Marín sustituyendo a Ander Barrenetxea debido a una lesión.
Min. 63''
El juego está detenido debido a una lesión Ander Barrenetxea (Real Sociedad).
Min. 61''
Remate fallado por Ander Barrenetxea (Real Sociedad) remate con la izquierda desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Mikel Oyarzabal.
Min. 60''
Remate parado por bajo a la izquierda. Iván Romero (Levante) remate con la derecha desde la banda izquierda.
Min. 59''
Cambio en Levante, entra al campo Ugo Raghouber sustituyendo a Oriol Rey.
Min. 59''
Cambio en Levante, entra al campo Iván Romero sustituyendo a Kareem Tunde.
Min. 59''
Mano de Manu Sánchez (Levante).
Min. 55''
Luka Sucic (Real Sociedad) remata al larguero, remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Ander Barrenetxea.
Min. 54''
Carlos Espí (Levante) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 54''
Jon Aramburu (Real Sociedad) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 54''
Falta de Carlos Espí (Levante).
Min. 54''
Remate rechazado de Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) remate con la izquierda desde fuera del área.
Min. 54''
Min. 54''
Remate parado rozando la escuadra izquierda. Carlos Soler (Real Sociedad) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Ander Barrenetxea.
Min. 53''
Corner,Real Sociedad. Corner cometido por Adrián de la Fuente.
Min. 52''
Gonçalo Guedes (Real Sociedad) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 52''
Falta de Víctor García (Levante).
Min. 50''
Min. 50''
Remate parado por bajo a la izquierda. Gonçalo Guedes (Real Sociedad) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Mikel Oyarzabal.
Min. 49''
Fuera de juego, Levante. Mathew Ryan intentó un pase en profundidad pero Víctor García estaba en posición de fuera de juego.
Min. 48''
Corner,Real Sociedad. Corner cometido por Oriol Rey.
Min. 46''
Falta de Sergio Gómez (Real Sociedad).
Min. 46''
Pablo Martínez (Levante) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. '
Empieza segunda parte Real Sociedad 1, Levante 0.
Min. 45''
Cambio en Levante, entra al campo Pablo Martínez sustituyendo a Iker Losada.
Min. 45''
Cambio en Levante, entra al campo Alan Matturro sustituyendo a Matías Moreno.
Min. 45'+2''
Final primera parte, Real Sociedad 1, Levante 0.
Min. 45'+1''
Duje Caleta-Car (Real Sociedad) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 45'+1''
Falta de Carlos Espí (Levante).
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 1 minutos de tiempo añadido.
Min. 45''
Fuera de juego, Real Sociedad. Álex Remiro intentó un pase en profundidad pero Gonçalo Guedes estaba en posición de fuera de juego.
Min. 44''
Gonçalo Guedes (Real Sociedad) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 44''
Min. 42''
Falta de Duje Caleta-Car (Real Sociedad).
Min. 42''
Víctor García (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 41''
Corner,Real Sociedad. Corner cometido por Adrián de la Fuente.
Min. 41''
Remate rechazado de Gonçalo Guedes (Real Sociedad) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Ander Barrenetxea.
Min. 40''
Remate fallado por Gonçalo Guedes (Real Sociedad) remate con la derecha desde el centro del área que se le va demasiado alto.
Min. 38''
Remate fallado por Jon Martín (Real Sociedad) remate de cabeza desde el centro del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Gonçalo Guedes con un centro al área tras botar una falta.
Min. 38''
Remate rechazado de Jon Aramburu (Real Sociedad) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 37''
Gonçalo Guedes (Real Sociedad) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 37''
Falta de Víctor García (Levante).
Min. 35''
Corner,Levante. Corner cometido por Beñat Turrientes.
Min. 35''
Ander Barrenetxea (Real Sociedad) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 35''
Falta de Oriol Rey (Levante).
Min. 33''
Corner,Levante. Corner cometido por Álex Remiro.
Min. 33''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Kareem Tunde (Levante) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Iker Losada.
Min. 30' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Real Sociedad 1, Levante 0. Jon Martín (Real Sociedad) remate de cabeza desde muy cerca por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Carlos Soler con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 29''
Corner,Real Sociedad. Corner cometido por Oriol Rey.
Min. 29''
Remate rechazado de Beñat Turrientes (Real Sociedad) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Jon Aramburu.
Min. 24''
Remate fallado por Jon Olasagasti (Levante) remate con la izquierda desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Oriol Rey.
Min. 22''
Falta de Gonçalo Guedes (Real Sociedad).
Min. 22''
Adrián de la Fuente (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 19''
Remate fallado por Gonçalo Guedes (Real Sociedad) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Jon Aramburu.
Min. 17''
Matías Moreno (Levante) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 17''
Jon Aramburu (Real Sociedad) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 17''
Falta de Matías Moreno (Levante).
Min. 16''
Remate fallado por Jon Martín (Real Sociedad) remate de cabeza desde muy cerca que se le va demasiado alto. Asistencia de Sergio Gómez con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 16''
Min. 15''
Ander Barrenetxea (Real Sociedad) ha visto tarjeta amarilla.
Min. 15''
Manu Sánchez (Levante) ha visto tarjeta amarilla.
Min. 15''
Ander Barrenetxea (Real Sociedad) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 15''
Falta de Manu Sánchez (Levante).
Min. 12''
Jon Aramburu (Real Sociedad) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 12''
Falta de Manu Sánchez (Levante).
Min. 11''
Falta de Jon Aramburu (Real Sociedad).
Min. 11''
Kareem Tunde (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 11''
Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) remata al poste izquierdo, remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Gonçalo Guedes.
Min. 10''
Falta de Sergio Gómez (Real Sociedad).
Min. 10''
Oriol Rey (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 6''
Falta de Luka Sucic (Real Sociedad).
Min. 6''
Oriol Rey (Levante) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 5''
Mano de Luka Sucic (Real Sociedad).
Min. 4''
Fuera de juego, Real Sociedad. Ander Barrenetxea intentó un pase en profundidad pero Gonçalo Guedes estaba en posición de fuera de juego.
Min. 3''
Corner,Real Sociedad. Corner cometido por Matías Moreno.
Min. 1''
Min. 1''
Remate parado por bajo a la izquierda. Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Carlos Soler.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento