Real Sociedad - Real Madrid en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 4
13 de Septiembre de 2025 16:15 .h
1ª parte - Min. 8
0
1
Min. 15''
Kylian Mbappé (Real Madrid) remata poste, remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.
Min. 12' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Real Sociedad 0, Real Madrid 1. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área al centro de la portería.
Min. 12''
Brahim Díaz (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 12''
Falta de Sergio Gómez (Real Sociedad).
Min. 9''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde muy cerca. Asistencia de Dani Carvajal.
Min. 6''
Igor Zubeldia (Real Sociedad) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 5''
Éder Militão (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 5''
Falta de Igor Zubeldia (Real Sociedad).
Min. 5''
Corner,Real Sociedad. Corner cometido por Álvaro Carreras.
Min. 4''
Remate rechazado de Pablo Marín (Real Sociedad) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Gonçalo Guedes.
Min. 2''
Fuera de juego, Real Madrid. Dani Carvajal intentó un pase en profundidad pero Kylian Mbappé estaba en posición de fuera de juego.
Min. 2''
Dani Ceballos (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 2''
Falta de Mikel Goti (Real Sociedad).
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento