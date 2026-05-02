Villarreal - Levante en directo

Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 34
02 de Mayo de 2026 14:00 .h
Finalizado
Villarreal
Georges Mikautadze 38'
Alberto Moleiro 62'
Georges Mikautadze 68'
Tajon Buchanan 87'
Nicolas Pépé 90'
5
1
Final del partido, Villarreal 5, Levante 1.
Min. 90'+8''
Final segunda parte, Villarreal 5, Levante 1.
Min. 90'+7''
Min. 90'+7''
Diego Pampín (Levante) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 90'+6''
Remate fallado por Roger Brugué (Levante) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área sale rozando la escuadra izquierda. Asistencia de Carlos Espí.
Min. 90'+5''
Alexander Freeman (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 90'+5''
Falta de Iker Losada (Levante).
Min. 90'+3''
Corner,Levante. Corner cometido por Renato Veiga.
Min. 90'+3''
Remate rechazado de Jon Olasagasti (Levante) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Ugo Raghouber.
Min. 90''
El cuarto árbitro ha anunciado 7 minutos de tiempo añadido.
Min. 90' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Villarreal 5, Levante 1. Nicolas Pépé (Villarreal) remate con la izquierda desde el centro del área por el centro de la portería. Asistencia de Sergi Cardona tras un contraataque.
Min. 89''
Remate fallado por Jon Olasagasti (Levante) remate con la izquierda desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado de libre directo.
Min. 88''
Thomas Partey (Villarreal) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 88''
Falta de Thomas Partey (Villarreal).
Min. 88''
Jon Olasagasti (Levante) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 88''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Ayoze Pérez (Villarreal) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Nicolas Pépé.
Min. 87' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Villarreal 4, Levante 1. Tajon Buchanan (Villarreal) remate con la derecha desde fuera del área a la escuadra izquierda. Asistencia de Nicolas Pépé tras un contraataque.
Min. 86''
Corner,Levante. Corner cometido por Arnau Tenas.
Min. 86''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Karl Etta Eyong (Levante) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Jon Olasagasti con un centro al área.
Min. 85''
Roger Brugué (Levante) remata al poste derecho, remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área.
Min. 84''
Cambio en Villarreal, entra al campo Tajon Buchanan sustituyendo a Gerard Moreno.
Min. 83''
Corner,Levante. Corner cometido por Willy Kambwala.
Min. 82''
Min. 82''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Ayoze Pérez (Villarreal) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Alberto Moleiro.
Min. 81''
Cambio en Villarreal, entra al campo Willy Kambwala sustituyendo a Pau Navarro.
Min. 80''
Nicolas Pépé (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 80''
Falta de Karl Etta Eyong (Levante).
Min. 78''
Min. 78''
Diego Pampín (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 77''
Corner,Villarreal. Corner cometido por Mathew Ryan.
Min. 77''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Nicolas Pépé (Villarreal) remate con la izquierda desde el centro del área.
Min. 77''
Cambio en Levante, entra al campo Roger Brugué sustituyendo a Pablo Martínez.
Min. 76''
Remate fallado por Gerard Moreno (Villarreal) remate con la izquierda desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Alberto Moleiro.
Min. 74''
Min. 74''
Cambio en Villarreal, entra al campo Thomas Partey sustituyendo a Dani Parejo.
Min. 74''
Cambio en Villarreal, entra al campo Ayoze Pérez sustituyendo a Georges Mikautadze.
Min. 73''
Cambio en Villarreal, entra al campo Sergi Cardona sustituyendo a Alfonso Pedraza.
Min. 72''
El juego está detenido debido a una lesión Alfonso Pedraza (Villarreal).
Min. 71''
Min. 70''
El juego está detenido debido a una lesión Iker Losada (Levante).
Min. 68' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Villarreal 3, Levante 1. Georges Mikautadze (Villarreal) remate con la izquierda desde el centro del área por el centro de la portería. Asistencia de Nicolas Pépé.
Min. 68''
Cambio en Levante, entra al campo Karl Etta Eyong sustituyendo a Kareem Tunde debido a una lesión.
Min. 68''
Cambio en Levante, entra al campo Ugo Raghouber sustituyendo a Kervin Arriaga.
Min. 67''
Min. 66''
El juego está detenido debido a una lesión Kareem Tunde (Levante).
Min. 66''
Remate rechazado de Kareem Tunde (Levante) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Jon Olasagasti.
Min. 65''
Remate rechazado de Kareem Tunde (Levante) remate con la izquierda desde fuera del área.
Min. 62' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Villarreal 2, Levante 1. Alberto Moleiro (Villarreal) remate con la derecha desde fuera del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Santi Comesaña.
Min. 60''
Remate rechazado de Santi Comesaña (Villarreal) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Alfonso Pedraza con un centro al área.
Min. 58''
Remate fallado por Georges Mikautadze (Villarreal) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Renato Veiga tras un saque de esquina.
Min. 58''
Remate fallado por Renato Veiga (Villarreal) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Dani Parejo con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 58''
Corner,Villarreal. Corner cometido por Mathew Ryan.
Min. 56''
Remate rechazado de Nicolas Pépé (Villarreal) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Gerard Moreno.
Min. 55''
Renato Veiga (Villarreal) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 55''
Falta de Renato Veiga (Villarreal).
Min. 55''
Kareem Tunde (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 51' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Villarreal 1, Levante 1. Carlos Espí (Levante) remate de cabeza desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Pablo Martínez con un centro al área.
Empieza segunda parte Villarreal 1, Levante 0.
Min. 45''
Cambio en Levante, entra al campo Kareem Tunde sustituyendo a Iván Romero.
Min. 45'+4''
Final primera parte, Villarreal 1, Levante 0.
Min. 45'+4''
Nicolas Pépé (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 45'+4''
Falta de Iván Romero (Levante).
Min. 45'+4''
Dani Parejo (Villarreal) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 45'+3''
Falta de Dani Parejo (Villarreal).
Min. 45'+3''
Iván Romero (Levante) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 45'+2''
Alfonso Pedraza (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 45'+2''
Falta de Pablo Martínez (Levante).
Min. 45'+1''
Falta de Georges Mikautadze (Villarreal).
Min. 45'+1''
Alan Matturro (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 4 minutos de tiempo añadido.
Min. 45''
Kervin Arriaga (Levante) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 45''
Fuera de juego, Villarreal. Alfonso Pedraza intentó un pase en profundidad pero Gerard Moreno estaba en posición de fuera de juego.
Min. 45''
Remate fallado por Alfonso Pedraza (Villarreal) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Nicolas Pépé con un centro al área.
Min. 43''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Carlos Espí (Levante) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Jon Olasagasti.
Min. 42''
Corner,Villarreal. Corner cometido por Kervin Arriaga.
Min. 41''
Remate rechazado de Georges Mikautadze (Villarreal) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Nicolas Pépé con un centro al área.
Min. 40''
Corner,Villarreal. Corner cometido por Matías Moreno.
Min. 39''
Min. 39''
Kervin Arriaga (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 38' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Villarreal 1, Levante 0. Georges Mikautadze (Villarreal) remate con la derecha escorado desde la izquierda al centro de la portería.
Min. 36''
Fuera de juego, Villarreal. Gerard Moreno intentó un pase en profundidad pero Georges Mikautadze estaba en posición de fuera de juego.
Min. 34''
Min. 34''
Iván Romero (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 32''
Remate fallado por Pablo Martínez (Levante) remate con la izquierda desde mas de 30 metros que se pierde por la izquierda tras un contraataque.
Min. 32''
Min. 32''
Kervin Arriaga (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 30''
Cambio en Levante, entra al campo Iker Losada sustituyendo a Carlos Álvarez debido a una lesión.
Min. 29''
Falta de Renato Veiga (Villarreal).
Min. 29''
Carlos Espí (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 28''
Min. 26''
El juego está detenido debido a una lesión Carlos Álvarez (Levante).
Min. 23''
Falta de Dani Parejo (Villarreal).
Min. 23''
Iván Romero (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 22''
Remate rechazado de Iván Romero (Levante) remate de cabeza desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Pablo Martínez con un centro al área.
Min. 21''
Fuera de juego, Villarreal. Alberto Moleiro intentó un pase en profundidad pero Gerard Moreno estaba en posición de fuera de juego.
Min. 20''
Remate fallado por Carlos Álvarez (Levante) remate con la izquierda desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Pablo Martínez.
Min. 18''
Falta de Georges Mikautadze (Villarreal).
Min. 18''
Matías Moreno (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 16''
Min. 14''
Remate fallado por Georges Mikautadze (Villarreal) remate con la derecha desde el centro del área que sale rozando el larguero. Asistencia de Dani Parejo tras un saque de esquina.
Min. 13''
Min. 11''
Remate fallado por Georges Mikautadze (Villarreal) remate con la derecha desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Gerard Moreno.
Min. 11''
Dani Parejo (Villarreal) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 11''
Falta de Carlos Espí (Levante).
Min. 11''
Santi Comesaña (Villarreal) remata al larguero, remate con la izquierda desde fuera del área.
Min. 11''
Remate rechazado de Santi Comesaña (Villarreal) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Nicolas Pépé.
Min. 9''
Falta de Alexander Freeman (Villarreal).
Min. 9''
Iván Romero (Levante) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 8''
Alexander Freeman (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 8''
Falta de Iván Romero (Levante).
Min. 6''
Remate fallado por Gerard Moreno (Villarreal) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Santi Comesaña.
Min. 2''
Min. 2''
Jon Olasagasti (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 1''
Falta de Jeremy Toljan (Levante).
Min. 1''
Alfonso Pedraza (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento