Villarreal - Real Sociedad en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 29
20 de Marzo de 2026 21:00 .h
2ª parte - Min. 68
3
1
Min. 69''
Fuera de juego, Real Sociedad. Duje Caleta-Car intentó un pase en profundidad pero Ander Barrenetxea estaba en posición de fuera de juego.
Min. 68''
Cambio en Real Sociedad, entra al campo Aritz Elustondo sustituyendo a Jon Aramburu.
Min. 68''
Cambio en Real Sociedad, entra al campo Orri Óskarsson sustituyendo a Brais Méndez.
Min. 68''
Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 68''
Falta de Santi Comesaña (Villarreal).
Min. 66''
Ander Barrenetxea (Real Sociedad) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 66''
Falta de Pape Gueye (Villarreal).
Min. 63''
Falta de Brais Méndez (Real Sociedad).
Min. 63''
Nicolas Pépé (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 61''
Mano de Ander Barrenetxea (Real Sociedad).
Min. 60''
Fuera de juego, Real Sociedad. Gonçalo Guedes intentó un pase en profundidad pero Sergio Gómez estaba en posición de fuera de juego.
Min. 59''
Remate fallado por Pape Gueye (Villarreal) remate con la izquierda desde mas de 30 metros el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Georges Mikautadze.
Min. 56''
Remate fallado por Luka Sucic (Real Sociedad) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Ander Barrenetxea.
Min. 54''
Cambio en Real Sociedad, entra al campo Duje Caleta-Car sustituyendo a Igor Zubeldia debido a una lesión.
Min. 53''
Se reanuda el partido.
Min. 52''
El juego está detenido debido a una lesión Álex Remiro (Real Sociedad).
Min. 52''
Remate parado por bajo a la izquierda. Nicolas Pépé (Villarreal) remate con la izquierda desde fuera del área.
Min. 51''
Falta de Ander Barrenetxea (Real Sociedad).
Min. 51''
Georges Mikautadze (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 50''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Santiago Mouriño (Villarreal) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Georges Mikautadze con un centro al área.
Min. 49''
Corner,Villarreal. Corner cometido por Jon Aramburu.
Min. 47' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Villarreal 3, Real Sociedad 1. Luka Sucic (Real Sociedad) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área al centro de la portería tras un saque de esquina.
Min. 46''
Corner,Real Sociedad. Corner cometido por Alfonso Pedraza.
Min. '
Empieza segunda parte Villarreal 3, Real Sociedad 0.
Min. 45''
Cambio en Real Sociedad, entra al campo Luka Sucic sustituyendo a Jon Gorrotxategi.
Min. 45'+6''
Final primera parte, Villarreal 3, Real Sociedad 0.
Min. 45'+6''
Remate fallado por Gerard Moreno (Villarreal) remate con la derecha desde el centro del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Alfonso Pedraza con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 45'+5''
Corner,Villarreal. Corner cometido por Jon Martín.
Min. 45'+5''
Remate rechazado de Pape Gueye (Villarreal) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Gerard Moreno.
Min. 45'+3''
Remate parado por bajo a la izquierda. Gerard Moreno (Villarreal) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Alberto Moleiro.
Min. 45'+3''
Mano de Mikel Oyarzabal (Real Sociedad).
Min. 45'+2''
Fuera de juego, Real Sociedad. Brais Méndez intentó un pase en profundidad pero Mikel Oyarzabal estaba en posición de fuera de juego.
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 5 minutos de tiempo añadido.
Min. 45''
Remate fallado por Brais Méndez (Real Sociedad) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Jon Gorrotxategi.
Min. 44''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Brais Méndez después de un pase en profundidad.
Min. 44''
Remate rechazado de Gerard Moreno (Villarreal) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Santi Comesaña.
Min. 44''
Nicolas Pépé (Villarreal) remata al larguero, remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Santi Comesaña.
Min. 39''
Carlos Soler (Real Sociedad) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 39''
Falta de Nicolas Pépé (Villarreal).
Min. 39''
Remate rechazado de Pape Gueye (Villarreal) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Nicolas Pépé.
Min. 38''
Jon Aramburu (Real Sociedad) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 38''
Falta de Jon Aramburu (Real Sociedad).
Min. 38''
Alberto Moleiro (Villarreal) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 37''
Falta de Carlos Soler (Real Sociedad).
Min. 37''
Santi Comesaña (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 37''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Gonçalo Guedes (Real Sociedad) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Carlos Soler.
Min. 36''
Corner,Real Sociedad. Corner cometido por Gerard Moreno.
Min. 35''
Gonçalo Guedes (Real Sociedad) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 35''
Falta de Santiago Mouriño (Villarreal).
Min. 33''
Falta de Sergio Gómez (Real Sociedad).
Min. 33''
Nicolas Pépé (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 33''
Remate rechazado de Brais Méndez (Real Sociedad) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Sergio Gómez.
Min. 31''
Corner,Real Sociedad. Corner cometido por Luiz Júnior.
Min. 28''
Remate parado por bajo a la izquierda. Carlos Soler (Real Sociedad) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 27''
Gonçalo Guedes (Real Sociedad) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 27''
Falta de Nicolas Pépé (Villarreal).
Min. 23' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Villarreal 3, Real Sociedad 0. Nicolas Pépé (Villarreal) remate con la izquierda desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Georges Mikautadze tras un contraataque.
Min. 22''
Remate rechazado de Brais Méndez (Real Sociedad) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Jon Gorrotxategi.
Min. 21''
Remate fallado por Georges Mikautadze (Villarreal) remate con la derecha desde el centro del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado.
Min. 21''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Alberto Moleiro (Villarreal) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 21''
Corner,Real Sociedad. Corner cometido por Alfonso Pedraza.
Min. 19''
Jon Aramburu (Real Sociedad) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 19''
Falta de Pape Gueye (Villarreal).
Min. 15' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Villarreal 2, Real Sociedad 0. Georges Mikautadze (Villarreal) remate con la derecha desde muy cerca al centro de la portería.
Min. 15''
Remate parado por bajo a la izquierda. Gerard Moreno (Villarreal) remate con la izquierda desde el centro del área.
Min. 12''
Corner,Real Sociedad. Corner cometido por Pau Navarro.
Min. 11''
Gonçalo Guedes (Real Sociedad) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 11''
Falta de Santiago Mouriño (Villarreal).
Min. 10''
Fuera de juego, Real Sociedad. Sergio Gómez intentó un pase en profundidad pero Gonçalo Guedes estaba en posición de fuera de juego.
Min. 7' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Villarreal 1, Real Sociedad 0. Gerard Moreno (Villarreal) remate de cabeza desde muy cerca por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Santi Comesaña tras un saque de esquina.
Min. 7''
Corner,Villarreal. Corner cometido por Álex Remiro.
Min. 5''
Falta de Jon Aramburu (Real Sociedad).
Min. 5''
Alberto Moleiro (Villarreal) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 3''
Jon Aramburu (Real Sociedad) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 3''
Falta de Alberto Moleiro (Villarreal).
Min. 3''
Se reanuda el partido.
Min. 2''
El juego está detenido debido a una lesión Georges Mikautadze (Villarreal).
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento