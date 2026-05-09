AD Ceuta FC - Castellón en directo

En directo Segunda División - LaLiga Hypermotion - Jornada 39
09 de Mayo de 2026 14:00 .h
Descanso - Min. 57
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Min. 45'+13''
Final primera parte, Ceuta 0, Castellón 0.
Min. 45'+12''
Remate fallado por Adam Jakobsen (Castellón) remate de cabeza desde el centro del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Pablo Santiago.
Min. 45'+12''
Remate rechazado de Brian Cipenga (Castellón) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Lucas Alcázar.
Min. 45'+11''
Remate fallado por Cala (Castellón) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área sale rozando la escuadra derecha. Asistencia de Brian Cipenga.
Min. 45'+7''
Min. 45'+7''
Falta de Beñat Gerenabarrena (Castellón).
Min. 45'+7''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Adam Jakobsen (Castellón) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Cala.
Min. 45'+6''
Remate fallado por Brian Cipenga (Castellón) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Cala.
Min. 45'+4''
Marcos Fernández (Ceuta) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 45'+4''
Falta de Fabrizio Brignani (Castellón).
Min. 45'+4''
Remate rechazado de Rubén Díez (Ceuta) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Konrad de la Fuente.
Min. 45'+1''
Se reanuda el partido.
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 11 minutos de tiempo añadido.
Min. 37''
El juego está detenido (Ceuta).
Min. 35''
Falta de Rubén Díez (Ceuta).
Min. 35''
Jérémy Mellot (Castellón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 34''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Ronaldo (Castellón) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Brian Cipenga.
Min. 33''
Remate parado por bajo a la izquierda. Konrad de la Fuente (Ceuta) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Rubén Díez.
Min. 32''
Min. 32''
Falta de Pablo Santiago (Castellón).
Min. 31''
Falta de Aisar (Ceuta).
Min. 31''
Lucas Alcázar (Castellón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 30''
Falta de Rubén Díez (Ceuta).
Min. 30''
Cala (Castellón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 28''
Youness Lachhab (Ceuta) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 28''
Falta de Lucas Alcázar (Castellón).
Min. 27''
Cambio en Ceuta, entra al campo Diego González sustituyendo a Redru.
Min. 27''
Aisar (Ceuta) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 27''
Falta de Brian Cipenga (Castellón).
Min. 25''
Se reanuda el partido.
Min. 23''
El juego está detenido debido a una lesión Redru (Ceuta).
Min. 22''
Falta de Konrad de la Fuente (Ceuta).
Min. 22''
Pablo Santiago (Castellón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 21''
Remate fallado por Yann Bodiger (Ceuta) remate de cabeza desde el centro del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Marino Illescas con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 20''
Corner,Ceuta. Corner cometido por Alberto Jiménez.
Min. 18''
Marcos Fernández (Ceuta) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 18''
Falta de Fabrizio Brignani (Castellón).
Min. 17''
Fuera de juego, Ceuta. Kuki Zalazar intentó un pase en profundidad pero Konrad de la Fuente estaba en posición de fuera de juego.
Min. 17''
Min. 17''
Falta de Adam Jakobsen (Castellón).
Min. 16''
Corner,Castellón. Corner cometido por Carlos Hernández.
Min. 16''
Remate rechazado de Beñat Gerenabarrena (Castellón) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Cala.
Min. 15''
Corner,Ceuta. Corner cometido por Fabrizio Brignani.
Min. 15''
Remate rechazado de Marcos Fernández (Ceuta) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Konrad de la Fuente.
Min. 15''
Remate rechazado de Marino Illescas (Ceuta) remate con la izquierda desde el centro del área.
Min. 15''
Remate fallado por Kuki Zalazar (Ceuta) remate con la izquierda desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Marcos Fernández.
Min. 11''
Fuera de juego, Ceuta. Rubén Díez intentó un pase en profundidad pero Kuki Zalazar estaba en posición de fuera de juego.
Min. 8''
Youness Lachhab (Ceuta) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 8''
Falta de Youness Lachhab (Ceuta).
Min. 8''
Beñat Gerenabarrena (Castellón) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 6''
Youness Lachhab (Ceuta) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 6''
Falta de Adam Jakobsen (Castellón).
Min. 6''
Remate fallado por Fabrizio Brignani (Castellón) remate con la derecha desde el centro del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Ronaldo con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 5''
Corner,Castellón. Corner cometido por Redru.
Min. 5''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Brian Cipenga (Castellón) remate de cabeza a quemarropa desde el lado izquierdo. Asistencia de Adam Jakobsen con un centro al área.
Min. 4''
Corner,Castellón. Corner cometido por Aisar.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento