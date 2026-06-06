Castellón - Almería en directo

Min. 45'+1''
Final primera parte, Castellón 1, Almería 0.
Min. 45'+1''
El cuarto árbitro ha anunciado 1 minutos de tiempo añadido.
Min. 44' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Castellón 1, Almería 0. Fabrizio Brignani (Castellón) remate con la derecha desde muy cerca por bajo, junto al palo izquierdo tras un saque de esquina.
Min. 44''
Remate rechazado de Fabrizio Brignani (Castellón) remate con la derecha desde muy cerca.
Min. 44''
Remate rechazado de Fabrizio Brignani (Castellón) remate de cabeza desde muy cerca. Asistencia de Cala con un centro al área.
Min. 43''
Corner,Castellón. Corner cometido por Jon Morcillo.
Min. 41''
Adam Jakobsen (Castellón) ha visto tarjeta amarilla.
Min. 40''
Falta de Alberto Jiménez (Castellón).
Min. 40''
Álex Muñoz (Almería) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 38''
Corner,Castellón. Corner cometido por Álex Muñoz.
Min. 37''
Barri (Castellón) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 37''
Falta de Barri (Castellón).
Min. 37''
Stefan Dzodic (Almería) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 36''
Remate fallado por Miguel de la Fuente (Almería) remate con la derecha desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Sergio Arribas.
Min. 36''
Romain Matthys (Castellón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 36''
Falta de Federico Bonini (Almería).
Min. 36''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Rodrigo Ely (Almería) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Jon Morcillo con un centro al área.
Min. 35''
Juego peligroso de Ronaldo (Castellón).
Min. 35''
Sergio Arribas (Almería) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 34''
Remate fallado por Pablo Santiago (Castellón) remate con la derecha desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Cala.
Min. 33''
Se reanuda el partido.
Min. 33''
El juego está detenido (Castellón).
Min. 32''
Miguel de la Fuente (Almería) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 32''
Alberto Jiménez (Castellón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 32''
Falta de Miguel de la Fuente (Almería).
Min. 30''
Remate fallado por Pablo Santiago (Castellón) remate con la derecha muy escorado desde la derecha el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Lucas Alcázar con un centro al área.
Min. 30''
Falta de Lucas Alcázar (Castellón).
Min. 30''
Adri Embarba (Almería) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 29''
Falta de Fabrizio Brignani (Castellón).
Min. 29''
Miguel de la Fuente (Almería) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 28''
Remate fallado por Ronaldo (Castellón) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Beñat Gerenabarrena.
Min. 27''
Fuera de juego, Castellón. Cala intentó un pase en profundidad pero Alberto Jiménez estaba en posición de fuera de juego.
Min. 26''
Barri (Castellón) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 26''
Falta de Stefan Dzodic (Almería).
Min. 24''
Sergio Arribas (Almería) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 24''
Alberto Jiménez (Castellón) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 24''
Falta de Sergio Arribas (Almería).
Min. 23''
Se reanuda el partido.
Min. 23''
El juego está detenido debido a una lesión Sergio Arribas (Almería).
Min. 21''
Falta de Ousmane Camara (Castellón).
Min. 21''
Federico Bonini (Almería) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 19''
Corner,Castellón. Corner cometido por Andrés Fernández.
Min. 19''
Remate parado por bajo a la izquierda. Ousmane Camara (Castellón) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Cala.
Min. 17''
Falta de Ronaldo (Castellón).
Min. 17''
Adri Embarba (Almería) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 14''
Fuera de juego, Castellón. Ronaldo intentó un pase en profundidad pero Alberto Jiménez estaba en posición de fuera de juego.
Min. 14''
Cala (Castellón) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 14''
Falta de Stefan Dzodic (Almería).
Min. 13''
Corner,Castellón. Corner cometido por Federico Bonini.
Min. 12''
Pablo Santiago (Castellón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 12''
Falta de Álex Muñoz (Almería).
Min. 5''
Jon Morcillo (Almería) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 5''
Beñat Gerenabarrena (Castellón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 5''
Falta de Jon Morcillo (Almería).
Min. 5''
Ronaldo (Castellón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 5''
Falta de Sergio Arribas (Almería).
Min. 4''
Falta de Ronaldo (Castellón).
Min. 4''
Miguel de la Fuente (Almería) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 3''
Corner,Castellón. Corner cometido por Federico Bonini.
Min. 1''
Falta de Miguel de la Fuente (Almería).
Min. 1''
Ronaldo (Castellón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento