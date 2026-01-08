Atlético de Madrid - Real Madrid en directo

Supercopa de España - Jornada 1
08 de Enero de 2026 20:00 .h
Finalizado
1
2
Min. '
Final del partido, Atlético de Madrid 1, Real Madrid 2.
Min. 90'+8''
Final segunda parte, Atlético de Madrid 1, Real Madrid 2.
Min. 90'+7''
Remate rechazado de Marcos Llorente (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Marc Pubill.
Min. 90'+6''
Remate fallado por Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Thiago Almada después de un pase en profundidad.
Min. 90'+2''
Remate rechazado de Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Marcos Llorente.
Min. 90''
El cuarto árbitro ha anunciado 7 minutos de tiempo añadido.
Min. 87''
Cambio en Real Madrid, entra al campo Dani Ceballos sustituyendo a Eduardo Camavinga.
Min. 87''
Cambio en Real Madrid, entra al campo Franco Mastantuono sustituyendo a Rodrygo.
Min. 86''
Remate fallado por Marcos Llorente (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Julián Alvarez tras un saque de esquina.
Min. 86''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Federico Valverde.
Min. 84''
Remate fallado por Marcos Llorente (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Julián Alvarez.
Min. 82''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Dávid Hancko con un centro al área.
Min. 81''
Vinícius Júnior (Real Madrid) ha visto tarjeta amarilla.
Min. 81''
Cambio en Real Madrid, entra al campo Arda Güler sustituyendo a Vinícius Júnior.
Min. 80''
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Nahuel Molina sustituyendo a Matteo Ruggeri.
Min. 80''
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Dávid Hancko intentó un pase en profundidad pero Antoine Griezmann estaba en posición de fuera de juego.
Min. 79''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Rodrygo (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Eduardo Camavinga.
Min. 78''
Eduardo Camavinga (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 78''
Falta de Thiago Almada (Atlético de Madrid).
Min. 77''
Min. 75''
El juego está detenido (Real Madrid).
Min. 74''
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Thiago Almada sustituyendo a Alexander Sørloth.
Min. 72''
Robin Le Normand (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 72''
Falta de Fran García (Real Madrid).
Min. 71''
Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 71''
Falta de Fran García (Real Madrid).
Min. 69''
Cambio en Real Madrid, entra al campo Fran García sustituyendo a Antonio Rüdiger.
Min. 69''
Cambio en Real Madrid, entra al campo Ferland Mendy sustituyendo a Raúl Asencio.
Min. 68''
Falta de Julián Alvarez (Atlético de Madrid).
Min. 68''
Eduardo Camavinga (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 66''
Remate parado por bajo a la izquierda. Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Julián Alvarez.
Min. 63''
Remate fallado por Johnny Cardoso (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Julián Alvarez con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 63''
Min. 63''
Min. 61''
El juego está detenido debido a una lesión Rodrygo (Real Madrid).
Min. 61''
Remate rechazado de Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Dávid Hancko.
Min. 60''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Álvaro Carreras.
Min. 60''
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Johnny Cardoso sustituyendo a Koke.
Min. 60''
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Antoine Griezmann sustituyendo a Álex Baena.
Min. 58' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Atlético de Madrid 1, Real Madrid 2. Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde muy cerca a la escuadra izquierda. Asistencia de Giuliano Simeone con un centro al área.
Min. 57''
Remate fallado por Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Dávid Hancko con un pase de cabeza.
Min. 56''
Marc Pubill (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 56''
Falta de Vinícius Júnior (Real Madrid).
Min. 55' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Atlético de Madrid 0, Real Madrid 2. Rodrygo (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Federico Valverde.
Min. 53''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Raúl Asencio.
Min. 53''
Remate fallado por Federico Valverde (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área sale rozando la escuadra derecha. Asistencia de Álvaro Carreras tras un saque de esquina.
Min. 52''
Remate rechazado de Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.
Min. 52''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Marc Pubill.
Min. 51''
Falta de Robin Le Normand (Atlético de Madrid).
Min. 51''
Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 49''
Min. 48''
Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 48''
Min. 47''
Remate fallado por Robin Le Normand (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda.
Min. 46''
Falta de Alexander Sørloth (Atlético de Madrid).
Min. 46''
Raúl Asencio (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 45''
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Robin Le Normand sustituyendo a Conor Gallagher.
Min. '
Empieza segunda parte Atlético de Madrid 0, Real Madrid 1.
Min. 45'+4''
Final primera parte, Atlético de Madrid 0, Real Madrid 1.
Min. 45'+2''
Remate rechazado de Rodrygo (Real Madrid) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Vinícius Júnior.
Min. 45'+1''
El cuarto árbitro ha anunciado 4 minutos de tiempo añadido.
Min. 44''
Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 44''
Min. 42''
Min. 41''
El juego está detenido debido a una lesión Alexander Sørloth (Atlético de Madrid).
Min. 41''
El juego está detenido debido a una lesión Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).
Min. 40''
Remate fallado por Conor Gallagher (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Giuliano Simeone.
Min. 40''
Remate rechazado de Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área.
Min. 40''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Álex Baena (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área.
Min. 39''
Marc Pubill (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 39''
Falta de Gonzalo García (Real Madrid).
Min. 37''
Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 37''
Min. 35''
Remate fallado por Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate de cabeza a quemarropa desde el lado izquierdo que se le va demasiado alto. Asistencia de Conor Gallagher con un centro al área.
Min. 33''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate de cabeza a quemarropa desde el lado izquierdo. Asistencia de Álex Baena con un centro al área.
Min. 33''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Federico Valverde.
Min. 32''
Remate parado por bajo a la izquierda. Álex Baena (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Alexander Sørloth.
Min. 31''
Min. 30''
El juego está detenido (Real Madrid).
Min. 29''
Remate fallado por Vinícius Júnior (Real Madrid) remate de cabeza a quemarropa desde el lado izquierdo que se le va demasiado alto. Asistencia de Jude Bellingham con un centro al área.
Min. 28''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Rodrygo (Real Madrid) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Álvaro Carreras.
Min. 28''
Remate rechazado de Marcos Llorente (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 27''
Min. 23''
Remate fallado por Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Álex Baena.
Min. 21''
Remate fallado por Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Marcos Llorente con un centro al área.
Min. 16''
Falta de Álex Baena (Atlético de Madrid).
Min. 16''
Federico Valverde (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 14''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Álvaro Carreras.
Min. 11''
Falta de Marcos Llorente (Atlético de Madrid).
Min. 11''
Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 9''
Remate rechazado de Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Álex Baena.
Min. 8''
Min. 2' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Atlético de Madrid 0, Real Madrid 1. Federico Valverde (Real Madrid) marca de libre directo, remate con la derecha a la escuadra izquierda.
Min. 1''
Jude Bellingham (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 1''
Falta de Conor Gallagher (Atlético de Madrid).
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento