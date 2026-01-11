Barcelona - Real Madrid en directo

En directo Supercopa de España - Jornada 2
11 de Enero de 2026 20:00 .h
1ª parte - Min. 26
0
0
Min. 27''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Raphinha (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Alejandro Balde.
Min. 24''
Eric García (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 24''
Falta de Gonzalo García (Real Madrid).
Min. 23''
Fuera de juego, Barcelona. Eric García intentó un pase en profundidad pero Raphinha estaba en posición de fuera de juego.
Min. 22''
Lamine Yamal (Barcelona) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 22''
Falta de Álvaro Carreras (Real Madrid).
Min. 19''
Falta de Raphinha (Barcelona).
Min. 19''
Jude Bellingham (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 17''
Pedri (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 17''
Falta de Jude Bellingham (Real Madrid).
Min. 16''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Raphinha.
Min. 15''
Remate rechazado de Eric García (Barcelona) remate de cabeza a quemarropa desde el lado izquierdo. Asistencia de Raphinha con un centro al área.
Min. 15''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Dean Huijsen.
Min. 14''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.
Min. 14''
Falta de Lamine Yamal (Barcelona).
Min. 14''
Álvaro Carreras (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 8''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Eric García.
Min. 6''
Remate rechazado de Robert Lewandowski (Barcelona) remate con la izquierda desde muy cerca. Asistencia de Jules Koundé con un centro al área.
Min. 4''
Lamine Yamal (Barcelona) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 4''
Falta de Álvaro Carreras (Real Madrid).
Min. 1''
Fermín López (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 1''
Falta de Eduardo Camavinga (Real Madrid).
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento