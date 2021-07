Razer, una de las grandes referencias en el mundo del gaming ha acordado su colaboración con el equipo de eSports Ninjas in Pyjamas (NIP). El club, fundado en el año 2000 se ha convertido en un elemento clave en el mundo de los eSports compitiendo fundamentalmente en shooters de primera persona. Tienen presencia en juegos fundamentales en la escena como Counter Strike: Global Offensive (CS:GO), pero dónde más han conseguido brillar ha sido en Rainbow Six: Siege, dónde se han coronado en la última competición del Six Invitational 2021 World, convirtiéndose así en el mejor equipo del panorama de este competitivo y exigente shooter.

Los jugadores de NIP ahora pasarán a estar equipados con los mejores periféricos de gama alta de Razer. Sus míticos ratones, auriculares y teclados que son considerados como un factor diferencial debido a la grandísima calidad que incorporan tanto en sus acabados como en su tecnología. Paralelamente, NIP ayudará a Razer ofreciendo feedback después de un profundo testeo de sus periféricos.

"Este acuerdo con Razer fortalece el impulso de nuestros equipos para ganar todos los torneos donde estamos compitiendo. Estamos muy contentos de competir bajo la bandera del Team Razer, esperando colaborar con un socio con ideas afines para expandir nuestro alcance global.” explicaba Hicham Chahine, CEO de Ninjas in Pyjamas.

Paralelamente, los fans del equipo podrán comprar periféricos "custom" de Razer portando los colores oficiales licenciados de NIP. Así, podremos combinar los mejores periféricos del mercado con los colores de nuestro equipo.