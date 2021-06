Christian Bragarnik tiene muy claro que el Elche necesita una ciudad deportiva y está decidido a hacerla realidad lo antes posible. Además, el máximo accionista del club ilicitano tiene un modelo en el que se está fijando, como son las instalaciones de Gimnasia y Esgrima en Argentina, equipo al que le une una estrecha relación y al que llevó a Maradona como entrenador.

La intención inicial del inversor argentino es construir una ciudad deportiva con seis campos de fútbol-11 y de fútbol-8, donde pueda entrenar el primer equipo y deje su peregrinaje de los últimos años en Altabix y en el Díez Iborra, y donde también puedan ejercitarse y disputar sus partidos el resto de la cantera y los diferentes equipos de la sección femenina.

Incluso está prevista la creación de una residencia para la cantera con un espacio para poder concentrarse la primera plantilla. Además y así se lo ha hecho llegar a sus allegados, el nuevo complejo de la entidad franjiverde será dotado de un gimnasio y sala de masajes. Una vez que se lleve a cabo esa primera fase, Bragarnik desea en un futuro ampliarla con algún campo cubierto, pistas de tenis y pádel y piscina, como tiene Gimnasia y Esgrima en su «Estancia Chica», que es como se denominan las instalaciones del conjunto argentino. Para poder llevar a cabo esta iniciativa, el club ilicitano cuenta como prioridad los terrenos del Camino de Castilla, con una superficie de 80.000 metros, que la entidad franjiverde compró en la etapa de Sepulcre como presidente. El proyecto que se está diseñando está pendiente de un estudio previo para poder obtener la Declaración de Interés Comunitario (DIC) por parte de la Generalitat Valenciana, que permita cambiar su uso de rústico a dotacional.

La Fundación y el IVF

Los terrenos están ahora mismo a nombre de la Fundación del Elche y es la garantía que tenía el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) por el préstamo impagado en 2010. En la reunión que mantuvo a principios de mayo con el alcalde de la ciudad, Carlos González, y con el concejal de Deportes, Vicente Alberola, el máximo accionista del Elche comunicó que estaba decidido a construir la nueva ciudad deportiva y para ello está dispuesto a invertir entre dos y tres millones de euros. Incluso, no tendría problemas a la hora solucionar con el IVF la propiedad de los terrenos, siempre y cuando se pueda conseguir el DIC.

A mediados de mayo, el propio Christian Bragarnik, en su primera y única comparecencia de prensa desde que compró club en diciembre de 2019, mostró su clara intención de dotar al club con una ciudad deportiva propia. «Es increíble que el Elche, con casi cien años de historia, no tenga una ciudad deportiva para su fútbol base». El inversor argentino señaló que espera que para el centenario del club, que tendrá lugar la próxima temporada 2022-2023, se pueda hacer realidad este sueño que ha estado persiguiendo la entidad durante mucho tiempo. «Para esa fecha queremos un fútbol base a la altura de este club y tener una ciudad deportiva a la altura de nuestra institución».

Por su parte, el presidente, Joaquín Buitrago, en su última entrevista a este periódico aseguró que «el club ya tiene dinero» para poder poner en marcha las nuevas instalaciones y que los terrenos del Camino de Castilla son «una gran posibilidad». El Elche cuenta con una buena predisposición por parte del Ayuntamiento para ayudar en la obtención del DIC. El Consistorio ilicitano ya está colaborando con la entidad franjiverde cediendo las instalaciones del campo Díez Iborra de la Ciudad Deportiva Juan Ángel Romero y del polideportivo de Altabix para que puedan entrenar sus equipos. El alcalde y el concejal de Deportes se comprometieron a hacer todo lo que esté en su mano para ayudar a la obtención de la Declaración de Interés Comunitario, ya que el Ayuntamiento también saldría beneficiado porque volvería a contar a su entera disposición para el resto de los equipos locales de los campos Díez Iborra y Altabix.

«Los recursos ya están. Pero para poder construir la ciudad deportiva en el Camino de Castilla necesitamos el DIC y los informes positivos en cuanto afectación que tendría la construcción en el impacto ambiental, con el aeropuerto, porque está cerca, que nos los apruebe Carreteras para que no haya problemas de tráfico y poder contar con luz, agua y salida de aguas residuales. Lo que queremos es que, una vez que lo iniciemos, no tengamos ninguna pega con el DIC. Queremos elegir el terreno más apropiado y una vez que tengamos la Declaración de Interés Comunitario no habrá problemas para meter las palas y su construcción sería rápida», señaló Buitrago. En caso de no poderse llevarse a cabo en el Camino de Castilla, el club ilicitano tiene vistos otros dos terrenos del término municipal.