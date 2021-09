El entrenador del Elche, Fran Escribá, pidió disculpas este sábado al colegiado Alejandro Muñiz Ruiz, árbitro del partido del miércoles ante el Villarreal, al que acusó de actuar con mala fe en una jugada en la que no sancionó al futbolista Alfonso Pedraza con la segunda amarilla, y admitió que no expresó bien su protesta, fruto de la impotencia y la tensión del momento, por lo que "una cosa es el error y otra, expresarlo mal".

"Las declaraciones en el flash de televisión te pillan en caliente. Sigo pensando que fue un error clave que condicionó el partido, pero mi trayectoria con el colectivo arbitral ha sido siempre de respeto. Lo lógico es que me disculpe porque una cosa es el enfado y otra que esté mal dicho", argumentó el valenciano.

Escribá defendió la "trayectoria ejemplar del club y de la plantilla" con los árbitros y recordó que su carrera en los banquillos también avala su comportamiento correcto con el colectivo.

"Lo que nunca haría es faltar al respeto a un compañero de profesión, porque considero así a los árbitros", dijo Escribá, quien prometió aprender del error que supone "haber expresado algo mal".

"Tenemos que ser ejemplo para chicos y entrenadores más jóvenes. No estoy contento porque no demuestra mi forma de ser. Y los árbitros lo saben", argumentó el preparador, quien achacó su reacción a que la jugada tuvo lugar encima de él y, además, su equipo pasó de quedarse con uno más a recibir el 2-1.

"Confiamos plenamente en los árbitros y les vamos a seguir ayudando y apoyando", insistió Escribá, quien espera no ser sancionado con dureza por el Comité de Competición.

"Yo espero que no haya sanción y si la hay la recurriremos. Que nunca haya tenido un problema de este tipo debería ser un atenuante", aseguró el preparador, quien señaló que no quiere que se tenga de él la imagen de un entrenador "que falta al respeto".

"Creo que se entendió bien lo que quería decir, pero me expresé mal. Nunca me ha pasado esto y no me va a volver a pasar. Espero que se quede en una anécdota fea de la que no estoy orgulloso"