El extremo del Elche Fidel Chaves aseguró que ganar el próximo martes en Vitoria al Alavés le daría a su equipo "tranquilidad y confianza" para afrontar los partidos que tiene por delante.

"Apenas hay tres días y hay que descansar rápido y cargar las pilas porque el Alavés ha ganado un partido difícil esta jornada", comentó el onubense.

Fidel admitió que el Elche afronta la visita a Mendizorroza con ánimo de "revancha" por la derrota en el tramo final de la liga ante el Alavés que dejó al equipo ilicitano en una situación crítica al borde del descenso.

"Fue la derrota más dolorosa a nivel mental de todas las que sufrimos. Vamos con ganas de sumar los tres puntos", señaló el extremo, quien dio valor al punto de la pasada jornada ante el Espanyol.

"Fue un buen punto por cómo fue el partido. No le damos ahora tanto valor pero al final de temporada sí se valora mucho el puntuar siempre. Hay que darle ahora continuidad", argumentó el futbolista del Elche.

Renovación de Fidel

El jugador se mostró muy feliz por haber renovado recientemente su contrato por dos temporadas más y dijo sentirse "cómodo en la ciudad y un ilicitano más".

"Tenía muchas ganas de seguir. Me han transmitido mucha confianza y me siento en mi casa. No hay ningún sitio en el que haya disfrutado tanto como aquí ni donde haya rendido tanto", explicó Fidel.

"No hay mejor sitio para estar y espero estar muchos años defendiendo estos colores", concluyó el extremo onubense del Elche.