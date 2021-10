El Elche cayó en su partido frente al Real Madrid por un gol a dos en el Martínez Valero, en un encuentro en el que un gran Vinicius y la expulsión por doble amarilla en el minuto 63 decantó la balanza hacía el conjunto blanco. A pesar del resultado, el técnico de los franjiverdes Fran Escribá resaltó el gran trabajo de su equipo.

Opciones de puntuar

"Completamos un buen partido en general. La primera parte fue igualada incluso en cuanto ocasiones tengo la sensación de que hemos tenido igual que ellos. Si que es cierto que perdimos un balón en una circulación innecesaria, pero aún así nos rehicimos bien y creo que la expulsión sí que fue determinante. Tras un error de ellos nos volvimos a poner en el partido y acabamos teniendo incluso opciones de empatar en un balón parado o en una acción suelta. Estoy satisfecho, no con el resultado, pero si con el partido y el juego del equipo".

Expulsión de Raúl Guti

"Siempre pienso que si fuera arbitro sacaría pocas tarjetas en general. Desde el punto de vista del reglamento las dos pueden ser tarjeta, pero un 'agarroncito' en medio campo o una entrada que va al balón. Es un tema que no se va a obviar, pero tengo muy claro que a la inversa sería mañana portada de muchas cosas. Creo que deberían ser... no permisivos porque no es la palabra, pero si me parece un poco exagerado sacar una amarilla por esa segunda acción".

Helibelton Palacios

"Creo que hizo un gran partido. Vinicius defensivamente se deja cosas y eso podía ser aprovechado, pero en el momento de una perdida podía ser un gran Problema. Queríamos que Heli midiese bien sus subidas. En el primer gol nos piló abiertos y no nos dio tiempo a legar, pero estas jugando contra un gran equipo con grandes jugadores. Creo que generamos suficiente tanto por un lado como por el otro para tener algún gol más del que conseguimos".

Mala racha

"A nivel de vestuario estamos muy tranquilos. Hemos perdido con este cinco partidos por la mínima y eso te indica que en ningún sitio nos han pitado la cara y el equipo siempre compite bien y hoy es otro ejemplo. El partido de Mallorca va a ser muy difícil, pero la idea va a ser la misma, aunque aquí hoy hubiéramos podido ganar".

Actitud del equipo

"Cero que fue un buen partido ante un buen Madrid y es dice mucho del equipo. Yo siempre les pido que cuando acabe el partido nos podamos mirar a os ojos y hoy es uno de esos días porque todos dieron todo y no tengo nada que reprochar. Es la línea a seguir y llegarán victorias".

Capacidad de reacción y errores

"Eso es fundamental. A pesar de los resultados creo que el equipo cree en lo que hace partido a partido y sabe que es el camino. A nosotros los errores nos están penalizando mucho y hoy el ejemplo del primer gol es claro en el que habíamos hablado de no ir por dentro y este tipo de errores si no acabaran en nada lo analizaríamos y lo corregiríamos, pero en este caso lo haremos con un gol en contra".

Situación del equipo

"Absoluta tranquilidad. El vestuario está muy tranquilo, el equipo trabaja muy bien y a nosotros no nos va a cambiar nada. Siempre habrá quien esté más decepcionado, quien piense en negativo, pero no mes nuestro pensamiento y no lo comparto. El equipo compite que es lo primero".

Planteamiento

"Buscábamos con Pastore tener una posibilidad de un gran pasador y solo el hecho de la expulsión nos obligo a cambiarlo porque se planteaba un tipo de partido que ya él iba a tener poca participación, necesitábamos algo más físico. Hizo un estupendo partido jugando ahí. Con Lucas Boyé queríamos tener la sensación de que de inicio era el único delantero referencia, Lucas Pérez desde su posición llegara, tanto si estaba Mendy o Marcelo. Sabíamos que por su llegar en segundas jugadas nos iba a generar ocasiones y tuvo dos o tres muy buenas en la primera parte, lo cual no salió mal. En ese sentido creo que no nos equivocamos, además con la expulsión con el 4-3-2 con los cambios que hicimos el equipo ganó en profundidad y después en defensa de tres con Tete y Mojica en el carril. Es importante jugar el partido desde el minuto uno hasta el noventa y lo jugamos todos. Hicimos los cambios necesarios para revertir la situación, pero ahora mismo nada que reprochar".