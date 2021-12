Los tres puntos obtenidos frente al Cádiz han supuesto una inyección de motivación para la plantilla franjiverde. Édgar Badía, quien detuvo un penalti y fue uno de los nombres propios del partido, asegura: “La victoria fue importante por el rival que era y porque rompíamos la racha de partidos sin ganar. Ahora estamos con la confianza de que si hacemos las cosas bien podemos ganar a cualquiera”.

Y es que el próximo duelo del Elche llega este sábado ante el Valencia de Bordalás, un equipo que ha definido como “competitivo, muy intenso y con muy buenos jugadores”. A pesar de esto, ha añadido que van a tratar de competir al máximo, tratando de superar al conjunto valenciano en todos los aspectos para volver con los tres puntos.

Tras la llegada de Francisco, el guardameta catalán parece haberse asentado como el titular en la portería del Elche. Para Édgar, el secreto para mantenerse a buen nivel es “demostrar profesionalidad juegues o no”, aunque ha asegurado que “no es lo mismo entrenar que competir”.

Lo cierto es que el ’13’ franjiverde se siente con confianza y su suplencia continuada no parece haberle mermado: “Cuando vuelves a jugar tras mucho tiempo tienes una pizca extra de motivación. A nivel personal, no me he visto con menos confianza. Si algo me caracteriza es que soy un portero que transmite seguridad y tengo que mantenerlo pase lo que pase”.

Sobre el cuerpo técnico, Édgar ha querido destacar la “mentalidad ganadora” que han transmitido a la plantilla del Elche, y las “ganas de conseguir el objetivo”. Un objetivo que no parece encajar con la etiqueta de ‘la mejor plantilla de la historia del Elche’, a la que también ha hecho alusión el meta catalán: “Lo de la mejor plantilla tendremos que demostrarlo en el campo. Conseguir el objetivo holgadamente demostrará si lo somos o no”.

La única certeza es que Édgar estará presente el sábado a las 18:30h en Mestalla, con el objetivo de volver a sumar para alejar al Elche de esa zona en la que ningún equipo quiere verse, el descenso.