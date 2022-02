Lucas Olaza se enfundó este martes por primera vez la camiseta del Elche y fue presentado como nuevo jugador franjiverde en el Martínez Valero. El lateral izquierdo fue uno de los tres fichajes de última hora de Christian Bragarnik y viene a hacerle competencia a Johan Mojica. Está cedido por el Real Valladolid con opción de compra.

"Estoy muy contento de estar en Elche. Hoy fue mi primer entrenamiento y todos me han tratado muy bien. Es una linda oportunidad y estoy muy motivado", declaró Olaza. El uruguayo también aseguró que el conjunto franjiverde era su primera opción: "Cuando a uno realmente lo quieren como me lo demostró el Elche, no dudé en tomar la decisión de venir". Además, señaló que le gusta mucho la propuesta futbolística de Francisco.

Olaza tampoco ocultó su alegría por seguir compartiendo vestuario con Kike Pérez, que también llega cedido con opción compra desde el Pucela. Sobre su experiencia en el Celta y el equipo blanquivioleta también habló: “Llevo tiempo jugando en Primera, tres años seguidos. Uno siempre tiene buena mentalidad. En todos los lados siempre estuve comprometido y di el 100% y aquí será igual". En cuanto a los objetivos, el lateral recalcó la importancia de obtener un buen resultado este sábado en el Martínez Valero contra el Alavés al tratarse de un rival directo.

Por su parte, el presidente Joaquín Buitrago compartió su satisfacción con el fichaje: "Lucas Olaza es un jugador contrastado que viene a subir el nivel de la plantilla. Queremos disfrutar de su calidad y de su talento". Finalmente, el Elche compartió en sus redes sociales el primer mensaje de su nuevo jugador a la afición: "Tengo muchas ganas de verlos en el Martínez Valero y pelear juntos".