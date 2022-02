El extremo del Elche, Fidel Chaves, ha comparecido en rueda de prensa telemática antes del partido del viernes en el Ciutat de València contra el Levante.

El jugador franjiverde ha insistido en “conseguir la permanencia lo antes posible y luego ilusionarnos y soñar”, y ha añadido que para eso deben continuar con la idea de "partido a partido".

Sobre el Levante

Además, el ‘16’ del Elche ha puntualizado que no hay que menospreciar al rival por su condición de colista. "Está último, pero le respetamos muchísimo. Para nada creo que sea el peor equipo de Primera. Tiene jugadores determinantes y con calidad”, ha declarado Fidel, quien ha recordado también los últimos buenos resultados del Levante: “Viene de ganar en el Wanda y empatar en Vigo”. El extremo franjiverde ha añadido la importancia de controlar las salidas rápidas del conjunto granota: “Cuando el Levante corre, es difícil pararles, son bastante rápidos. Intentaremos parar sus transiciones, que son de las más peligrosas de Primera. Nosotros intentaremos ser verticales y muy intensos, con presión alta, para seguir en esta buena racha".

Afición

Por otra parte, Fidel se ha mostrado agradecido por la fuerza que está haciendo la afición en los últimos partidos. “La comunión es brutal. En las últimas semanas, la gente se está animando mucho y esperemos que en los próximos partidos tengamos gran entrada. La semana que viene será ilusionante y bonita. Esperemos que pueda estar el campo lleno y mantenerlo hasta finales de la temporada para quedar lo mejor posible en la tabla”, explicó Fidel.

Pere Milla y Carrillo

Finalmente, el jugador franjiverde destacó el buen momento de Pere Milla y Guido Carrilo. “Con Pere llevo tres años y si hay algo que no se le puede reprochar son sus ganas. Está en un momento fantástico y se le hace grande la portería”, mientras que del jugador argentino declaró que “es un tipo importante en el vestuario y pese a que no ha tenido muchos minutos está siendo importante. Ha sufrido lesiones y el fantasma del VAR. He tenido mala suerte, pero aprovecha cada minuto y siempre lo hace bien”.