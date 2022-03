Lucas Boyé es una de las revelaciones de La Liga en la presente temporada. El delantero ha hablado en la rueda de prensa previa al partido frente al Granada. Ha analizado la situación del equipo, la llamada de la selección y los rumores que le sitúan en Sevilla.

Partido frente a un rival directo

“Es un partido de importancia mayúscula. Jugamos ante un rival directo. Venimos de dos derrotas consecutivas, aunque no hayan sido con las peores sensaciones”.

Llamada de la selección

“Supone para mí una alegría inmensa, independientemente de que sea una prelista. Al margen de que entre o no, es un gran logro para mi y un sueño cumplido. Ahora sólo queda esperar a la cita definitiva. La llamada de Argentina me produce una alegría enorme que le dedico a mi familia, a mi novia y a mis amigos. Ellos han sido los que siempre me han ayudado en el día a día”.

Scaloni habló con él

“No he hablado con nadie. No sé de qué depende entrar en la lista definitiva. Debo seguir trabajando igual para dar lo mejor al equipo; vaya o no con Argentina, esto supone para mí un logro importante y una alegría enorme”.

Rumores en el mercado de invierno

“Estuve muy tranquilo. Nadie me llamó ni me comunicó oferta alguna. No supe nada de lo que pasaba, salvo por lo que leía en internet o publicaban los medios de comunicación. Lo viví muy tranquilo y estuve centrado con mi cabeza donde tocaba, que era rendir con mi equipo”.

Oferta del Sevilla

“Nadie me llamó. Repito: trato de abstraerme de todo eso y no me parece correspondiente tener que preocuparme de quién quiere o quién no. Sólo me enfoco en tratar de hacerlo lo mejor posible. Debemos estar todos enfocados en hacerlo bien”.

Seguir en el Elche

“Nunca se sabe. No se puede dar la palabra de nada. En el fútbol pasan cosas nuevas todo el tiempo. Se verá lo que sucede en el mercado de verano. Yo estoy muy feliz en el Elche, muy a gusto con la ciudad y el equipo. Lo que vendrá, no lo sé”.

Cariño de la afición

“Lo agradezco mucho. Es muy lindo y lo agradezco. El reconocimiento de la gente es una de las cosas que busca un jugador. Por eso estoy muy cómodo aquí”.

Sobre los árbitros

"Siempre nos caen las decisiones, ante la duda, para el otro lado. Nos quejamos y lo pensamos, pero también lo sentirán otros equipos. En el último partido se vieron claramente unas manos de Jordi alba y otras no tan claras en el otro área, en las que sí entra el VAR. Enroscarse con estas cosas tampoco es bueno”.

Sanción a Pastore

“Me parece excesiva. Da mucha impotencia conociendo a la persona. Es un profesional muy importante, con ganas de sumar y comprometido. Por un partido no puede pasar eso. No sucedió nada raro, solo que todos nos levantamos a protestar por el no penalti (de Jordi alba). Quizá venía algo de la primera parte porque en ese momento no ocurrió nada raro. Es una acción que consideramos injusta y, por eso, le ha caído un castigo que es excesivo”.