Johan Mojica fue expulsado en los instantes finales del Elche-Valencia por decirle, supuestamente, al árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias: “Eres un hijo de p***”. Esta sanción le podría llevar a perderse entre cuatro y doce partidos, por lo que el Elche investiga la forma de que se elimine la sanción, ya que creen que Mojica no dijo eso.

Error en el acta

Para ello, el club franjiverde buscará todas las imágenes televisivas que demuestren que lo que el lateral dijo realmente fue: “Me cago en la p***”. Con esto, desde el Elche se quiere hacer ver que lo que está escrito en el acta no es real y que su futbolista no desprestigió a Ortiz Arias, quien además, se trata de su primera temporada en Primera División.

Inconvenientes

El inconveniente que complica conseguir eliminar la sanción es que el sonido no es del todo claro debido al ambiente del estadio. Esto hace que no se pueda demostrar con total veracidad cuáles fueron las palabras exactas de Mojica. Además, el club tendría que mostrar imágenes en la que se muestre en todo momento la cara del jugador desde que el balón sale de banda hasta que es expulsado, es decir, un total del 10 segundos sin que la cara del lateral izquierdo desaparezca de la imagen. En caso de no conseguir que la reproducción sea así, se le dará credibilidad al acta arbitral.

Por otra parte, el club estudia presentar una declaración jurada de la lectura labio-facial de esa jugada del futbolista expulsado, pero también deberá cumplir un seguimiento continuo y sin ninguna interrupción.

Decisión del Comité

El Comité decidirá el miércoles si hay sanción o no para Mojica por su acción contra el Valencia, y en caso de haberla, harán público el número de partidos que se perderá el jugador franjiverde, que oscilará entre los cuatro y los doce partidos.