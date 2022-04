Elche y Real Mallorca se enfrentan este sábado en el Martínez Valero en busca de tres puntos vitales para alejarse de la zona de descenso y conseguir la permanencia en Primera División. El equipo ilicitano, que ha enlazado tres derrotas consecutivas, precisa los puntos para frenar su caída en la tabla y dar un salto casi definitivo hacia la salvación ante un rival situado a solo tres puntos y revitalizado anímicamente y en la clasificación tras la llegada al banquillo del técnico mexicano Javier Aguirre.

En el partido, disputado al filo de los puestos de descenso, también está en juego el coeficiente particular entre ambos equipos, que empataron en el encuentro de la primera vuelta en Palma (2-2). El conjunto ilicitano llega al encuentro en su peor momento desde que Francisco Rodríguez se hizo cargo del equipo el pasado mes de noviembre.

El Elche ha visto reducida de nuevo a cuatro puntos su ventaja sobre el descenso y de los últimos quince en juego solo sumó tres, aunque tanto el entrenador como la plantilla han señalado esta semana que la visita del Mallorca es el partido ideal para reaccionar.

Francisco no podrá contar con sus dos principales referencias ofensivas, los argentinos Lucas Boyé y Guido Carrillo, quienes son bajas por una lesión en el aductor y el gemelo, respectivamente. Tampoco estará el lateral Helibelton Palacios, sancionado, mientras que el centrocampista Josan Ferrández es duda por unas molestias físicas que le han impedido entrenar con normalidad durante la semana.

La principal novedad es el regreso de Antonio Barragán, que será titular en el lateral derecho tras cumplir sanción, mientras que Ezequiel Ponce, refuerzo del mercado de invierno, se perfila como la referencia ofensiva. También se espera la vuelta a la citación del argentino Javier Pastore tras cuatro partidos de suspensión y superar unos problemas físicos en el gemelo, aunque no será titular.

El Mallorca afrontará el tercer partido con el mexicano Javier Aguirre en el banquillo -tras la derrota (1-0) en Getafe y el triunfo (1-0) ante el Atlético de Madrid- con el objetivo de sumar puntos que pueden ser decisivos en la lucha por la salvación.

Los dos equipos están fuera de la zona de descenso en la jornada 32º de LaLiga, pero la victoria es fundamental para los mallorquinistas si no quieren depender de lo que haga el Cádiz el lunes ante el FC Barcelona.

Un solo punto separa a los bermellones de la zona roja de la tabla. Necesitan sumar para alejarse del pozo, pero las estadísticas como visitante no le acompañan: el Mallorca solo ha ganado dos partidos en 15 salidas (Alavés y Atlético de Madrid) y completa los números lejos de Son Moix con once derrotas y dos empates.

El triunfo ante el Atlético del Cholo Simeone, además de romper una racha de siete encuentros seguidos perdiendo, ha elevado a las nubes la moral del mallorquinismo.

Aguirre recupera al defensa argentino Franco Russo y a Salva Sevilla para la visita a Elche y seguramente continuará alineando a tres centrales, como lo ha hecho desde su llegada a la isla.

En ese caso, todo apunta a que repetirán Sergio Rico en la portería, Maffeo y Jaume Costa en los laterales, Raillo, Valjent y Oliván o Russo, en el eje de la zaga.

No se prevé que el "Vasco" modifique el centro del campo, con Sánchez, Baba y Dani Rodríguez y la única duda radicaría en si sigue apostando por el surcoreano Kang in Lee o le sustituye por el japonés Take Kubo, suplente la pasada jornada ante el Atlético, para acompañar arriba al kosovar Vedat Muriqi. No viajarán a Elche los lesionados Dominik Greif, Íñigo Ruiz de Galarreta y Alexandar Sedlar.