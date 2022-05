Jaime Seoane es uno de los futbolistas que más gustan en el Elche para reforzar el centro del campo de cara a la próxima temporada. Christian Bragarnik ya intentó ficharlo el pasado verano, incluso, ofreció cuatro millones que el Huesca desestimó. Ahora, el jugador madrileño de 25 años finaliza contrato con el club oscense, está libre para fichar por cualquier equipo y es objeto de deseo de varios conjuntos de Primera División.

Su juventud, su proyección y la gran campaña que ha realizado en el Huesca, en el que ha jugado 40 partidos y ha marcado 14 goles, a pesar de ser centrocampista, le han convertido en el mejor jugador de Segunda División. Esa situación ha llevado a su representante a pedir cifras muy altas para su fichaje. Celta, Osasuna y Elche son los clubes que más interés han mostrado. Sin embargo, la entidad franjiverde no está dispuesta a entrar en una subasta para hacerse con los servicios de Seoane. Si el centrocampista acepta las condiciones, dentro de los parámetros que maneja el club ilicitano, Bragarnik estaría dispuesto a hacer un esfuerzo económico.

Pero lo que tiene muy claro el propietario del Elche es que no va a hacer ninguna locura, ni va a realizar ningún dispendio por contratarlo. «Seoane es un jugador que ya lo quisimos en el mercado anterior, pero tiene que ajustarse a la lógica de nuestro presupuesto. No podemos perder nuestra línea de trabajo por las ganas de traer a un jugador. Si no mantenemos nuestra línea, seríamos irrespetuosos con los jugadores que hasta ahora nos han traído aquí. Muchas veces los clubes le dan muchas cosas a los nuevos futbolistas y se olvidan de los que vienen dándote todo», señaló el máximo accionista durante su visita a la redacción del diario Información.

Osasuna parecía que en la últimas semanas iba a ser el que se llevase el gato al agua. Desde tierras navarras aseguraban que el acuerdo estaba cerrado. Pero en los últimos días también ha dado un vuelco la situación, las altas pretensiones económicas de su representante, ha provocado una paralización de las negociaciones.

También ha sido relacionado con el Elche el centrocampista del Barcelona Álex Collado, jugador de características similares a Seoane, que ha jugado cedido en el Granada desde el pasado mes de enero. En principio, el canterano azulgrana tiene prevista hacer la pretemporada con el primer equipo a las órdenes de Xavi Hernández.