Un nuevo capítulo en el conflicto entre el Elche CF y Pere Milla. El futbolista catalán y la entidad franjiverde no están de acuerdo en la duración de su contrato. Mientras que el jugador afirma que queda libre al término de esta temporada, el club considera que hay una cláusula por la que todavía le restaría una campaña en el Martínez Valero.

Para resolver esta cuestión Pere Milla ha pedido ayuda y asesoramiento a la Asociación de Fútbolistas Españoles (AFE). Por su parte el club ilicitano entiende que sigue perteneciendo a la plantilla y le ha citado para el inicio de los entrenamiento de pretemporada. No obstante la AFE todavía está estudiando el caso antes de aconsejar qué debe hacer el jugador catalán.

Por otro lado según informó ayer À Punt, Pere Milla ya dispone de un informe que apoya su postura, en menos de un mes será libre para firmar por cualquier otro club.

Asimismo el conjunto propiedad de Christian Bragarnik también ha movido ficha. El Elche ha llamado a posibles clubes interesados en hacerse con los servicios del atacante de Lleida para advertirles de que les denunciará en caso de que alguno lo firme, ya que todavía tiene vinculación contractual con el Elche.

La despedida de Pere Milla

El jugador emitió una emotiva nota en sus redes sociales hace algunos días dando por hecha su salida el próximo treinta de junio. En ellas explica que no entiende la postura del club y lo critica por no respetar los valores y formas de la entidad franjiverde. «Lamentablemente siento escribir esta líneas, pero me toca hacerlo.

Por el momento, es hora de despedirme de la que es mi casa (la que ha sido y considero que es mi casa). Llegue en junio de 2019 y después de cumplir tres temporadas apasionantes, solo puedo dar las gracias a Nico Rodríguez (el anterior director deportivo) y a Dani Carmona (su ayudante) por abrirme las puestas del Elche Club de Fútbol. Acerté de pleno en confiar en vosotros para este proyecto... ...han sido tres temporadas maravillosas, pero también, con momentos muy duros, como por ejemplo diciembre de 2019, en el que me hicieron sentir más fuera del club que dentro... ...Y para ir terminando, quisiera desmentir los rumores que circulan estos días en cuanto a un acuerdo con otro club. El motivo de mi adiós no es económico. Cierto que el dinero es importante, pero los valores y las formas, para mí, lo son más. Ojalá nos podamos volver a sentarnos para escucharnos mutuamente».