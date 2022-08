Edgar Badia será franjiverde hasta 2025. El portero ha renovado con el Elche para las próximas tres temporadas y las reacciones no han tardado en llegar. El club ilicitano contactó con el exportero de la Juventus, Gianluigi Buffon, uno de los ídolos de la infancia del guardameta catalán, para que le mandara un mensaje tras su renovación.

Esto fue lo que le dijo: "Hola Edgar, soy Gigi Buffon. Y quería enviarte este mensaje para felicitarte. Me han dicho que has renovado el contrato con el Elche y entonces significa que el club tiene puesta fe en ti y en lo que puedes transmitir. Te mando muchísima suerte para tu carrera y espero sinceramente que puedas lograr los objetivos más importantes y mayores metas e hitos que soñaste desde niño. Ok. ¡Un gran abrazo y mucha suerte! ¡Gigi vamos! Ciao ciao."

El portero de Barcelona reaccionó al mensaje del italiano dando las gracias al club y afirmando que Buffon es un referente. "Ojalá yo pueda ser igual de grande en el Elche, a una escala diferente pero...que hayáis podido contactar con Buffon y que me mande un mensaje me pone la piel de gallina". El cancerbero añadió que "ojalá nos traiga suerte" y "me traiga la suerte de ser igual de grande, él en la Juve y yo aquí", concluyó.