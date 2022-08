Ya es oficial. El Elche CF ha anunciado la renovación del portero Edgar Badía para las próximas tres temporadas, hasta 2025. El guardameta renueva en el año del centenario del club y se compromete con el equipo al que llegó en 2019. Desde el Martínez Valero afirman que han conseguido la continuidad de un cancerbero "cuya trayectoria está más que contrastada y de una persona que ha demostrado su enorme vinculación con la entidad y sus valores".

El conjunto franjiverde ha colgado un vídeo en sus redes sociales en el que muestran algunas de las mejores paradas del meta durante su etapa en el club. Dicho vídeo está acompañado de las palabras del propio Badía en el que afirma que "desde el primer día" que piso la ciudad y el estadio "sabía que no era una etapa más".

"Me siento muy ligado a los valores y cultura de este Club y de esta tierra; hemos vivido cosas apasionantes, momentos muy difíciles y días inolvidables", ha expresado. Además, ha afirmado que quiere "seguir creciendo" y que no se imagina "otro lugar mejor que el Elche Fútbol Club".

"Por eso, renuevo hasta 2025. Disfrutaremos juntos del Centenario y de todas las cosas que están por venir: seguiremos logrando lo imposible, disfrutando del fútbol como solo aquí sabemos y fortaleciendo y potenciando todavía más este sentimiento. ¡Mucho Elche!", señaló el catalán.

Mensaje de Buffon

El club ilicitano contactó con el exportero de la Juventus, Gianluigi Buffon, uno de los ídolos de la infancia de Badia, para que le mandara un mensaje tras su renovación.

Esto fue lo que le dijo: "Hola Edgar, soy Gigi Buffon. Y quería enviarte este mensaje para felicitarte. Me han dicho que has renovado el contrato con el Elche y entonces significa que el club tiene puesta fe en ti y en lo que puedes transmitir. Te mando muchísima suerte para tu carrera y espero sinceramente que puedas lograr los objetivos más importantes y mayores metas e hitos que soñaste desde niño. Ok. ¡Un gran abrazo y mucha suerte! ¡Gigi vamos! Ciao ciao."

El portero de Barcelona reaccionó al mensaje del italiano dando las gracias al club y afirmando que Buffon es un referente. "Ojalá yo pueda ser igual de grande en el Elche, a una escala diferente pero...que hayáis podido contactar con Buffon y que me mande un mensaje me pone la piel de gallina". El cancerbero añadió que "ojalá nos traiga suerte" y "me traiga la suerte de ser igual de grande, él en la Juve y yo aquí", concluyó.