El nuevo delantero del Elche CF, Roger Martí, aseguró este jueves durante su presentación como nuevo jugador del equipo ilicitano, que dejar el Levante UD, su anterior club, fue una decisión difícil, si bien indicó que tras el descenso había llegado el momento de cambiar de club.

"Era un cambio de ciclo para mí y para el Levante. Pensábamos lo mismo", dijo el delantero, uno de los jugadores históricos del conjunto valenciano durante la última década.

Roger Martí afirmó estar "agradecido" al Levante por "todos estos años", pero precisó que ahora le toca "vivir otra época" en el Elche CF.

"Estoy agradecido al Elche por permitirme seguir compitiendo en Primera y siempre tendré palabras de agradecimiento para el Levante, al que le deseo lo mejor", finalizó el delantero valenciano, quien confió en repetir en el Elche la media de diez goles por temporada que logró en la entidad levantinista.

“Tuve muchas ofertas, pero yo me guío por sensaciones y el Elche CF me dio el valor que merecía. Hablé con Mojica y él también me ayudó”, concluyó el exjugador 'granota'.