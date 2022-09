Edgar Badía, portero del Elche CF, atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al encuentro frente al FC Barcelona. El guardameta incidió en la voluntad del equipo en darle la vuelta a la mal inicio del temporada.

En cuanto al mal comienzo liguero, el catalán fue claro: "Hemos hablado mucho y todos estamos trabajando muchísimo. Lo que ha pasado te enseña muchas cosas. Pero hay que focalizarse en lo que viene".

Respecto al encuentro contra el Barça en el Camp Nou, el cancerbero afirmó que tienen "un partido difícil", pero están "convencidos" de sus opciones y de que pueden "ganar allí". "Tenemos que jugar a lo Elche", destacó el catalán, quien elogió la calidad de los jugadores del Barcelona, pero recordó que su equipo ya fue capaz de puntuar el pasado año en el Bernabéu.

💬 Volver a competir 𝗮 𝗹𝗼 𝗘𝗹𝗰𝗵𝗲 🟢⚪️ pic.twitter.com/zZ0EZHUZH6 — Elche Club de Fútbol 🌴🥇 (@elchecf) 15 de septiembre de 2022

"No hemos competido en los últimos dos partidos y no hemos plantado cara. El equipo está lejos del nivel que puede demostrar", explicó el barcelonés, quien dijo ver animado al cuerpo técnico a pesar de la situación en la tabla. El cancerbero quiere recuperar "sensaciones" y apuntó al difícil calendario de inicio de Liga, las lesiones y los fichajes tardíos como algunas de las causas de la mala dinámica del equipo ilicitano.

Estado físico y el Barça

Badía descartó que el problema del Elche estuviese relacionado con la condición física, ya que desveló que es el segundo equipo de la competición que más corre. Aunque declaró que eso no significa nada: "Puede que no lo estemos haciendo bien".

El barcelonés destacó que Lewandowski tiene "clase mundial" y que "estaba convencido de que encajaría a pesar de que es diferente a lo que solían tener en ataque". "Arma la pierna rápido y ha logrado goles difíciles. Es importante para el Barcelona y hay que tenerlo en cuenta, como también al resto de los delanteros", recalcó.

El portero calificó de "barbaridad" especular tras cinco jornadas con el descenso y garantizó que el vestuario está convencido de recuperar el déficit de puntos que acumula actualmente.

Aspecto personal

"No es agradable recoger el balón tantas veces de la red. "Nos hacen muchas ocasiones y también es culpa mía. Voy segundo en una estadística en la que no me gustaría estar, que es en la de paradas", desveló Badía.

El guardameta franjiverde manifestó que no han logrado "ninguna portería a cero y eso es importante" para que el equipo mejore, restando importancia a la irrupción de aficionados el pasado martes en el entrenamiento del equipo.

"Hemos de seguir trabajando por nosotros y por la gente que hay detrás. Si han querido expresarse hay que aceptarlo. No fue algo con mala intención y no nos sentimos invadidos o intimidados", explicó el '13' del Elche

En cuanto a la lista de mañana de Luis Enrique, el portero aseveró que es "lo último" que tiene "en la cabeza". "Me da igual ir, lo que quiero es recuperar el nivel del equipo", concluyó Badía, que se enfrenta al FC Barcelona este sábado a las 16:15h. en el Camp Nou.