La actuación de Pizarro Gómez en el Elche-Mallorca de la octava jornada de Liga no dejó contento al club ilicitano, según ha avanzado el diario Información. El equipo franjiverde vio cómo le pitaban dos penaltis en contra, uno de ellos muy dudoso, expulsaban a Lucas Boyé a los tres minutos de entrar y se le 'perdonaron' algunas expulsiones al conjunto bermellón.

El capitán del club ilicitano, Gonzalo Verdú, habló después del encuentro sobre este aunque eludió entrar en polémicas. "No tenemos el trato que merecemos. No tenemos que decirle a nadie lo que está ocurriendo, se está viendo", expresó el central añadiendo que "hay jugadas" como la de Boyé del que "le ponen una foto (en el VAR) y con la de Guti ni se acercan a verlo".

La cuenta de los ilicitanos ha fijado un tweet en su cuenta oficial de Twitter en relación al partido contra el Mallorca con un mensaje: "Pese a todo. Pese a todos. Siempre fieles junto a ti".

Pese a todo. Pese a todos



Siempre fieles junto a ti

Revisión y expulsión

El lance del partido al que se refiere el defensor es a la expulsión de Lucas Boyé a los tres minutos de entrar al campo por una entrada con los tacos en la rodilla de Valjent. Pizarro Gómez primero le mostró amarilla, pero tras avisarle desde la sala VOR y verlo en una imagen, decidió anularla pero sacarle roja al '9' franjiverde.

Sin embargo, no expulsó a Grenier tras golpear en el muslo con los tacos a Raúl Guti; ni a Ángel tras golpear a Gumbau. Al colegiado no le avisaron desde el VAR y quedaron sin sanción, al contrario que al delantero argentino del Elche.

"No podemos seguir desgastándonos siendo la víctima. Confío en que la suerte cambie a mejor. Pero no podemos perder el tiempo quejándonos de cosas que no podemos controlar. Bastante tenemos que seguir mejorando nosotros como para también estar pendientes de estos asuntos", manifestó Verdú.

Por otra parte, el árbitro sí expulsó a Vedat Muriqi tras dar un puñetazo en la cara a Pere Milla, después de que le avisasen desde la sala VOR.

Dos penaltis en contra

Precisamente, el delantero kosovar fue el que lanzó los dos penaltis que le pitaron al conjunto alicantino en contra. El primero se produjo en el minuto 10 del encuentro tras una entrada de un defensa ilicitano dentro del área, que, después de revisarlo, se pitó, pero Édgar Badia se lo paró a Muriqi. Es el que menos dudas 'admite'.

La segunda pena máxima tuvo lugar en el minuto 70, al pitar Pizarro Gómez falta del portero franjiverde al salir a despejar. Un penalti muy polémico que no desaprovechó el Mallorca para empatar el encuentro del que se acabaría llevando un punto.

Gallego, a por el siguiente partido

"No voy a entrar a valorarlo, por las tan buenas sensaciones que tengo. Me voy cabreado, los jugadores merecían la victoria. No quiero analizar las ventajas o desventajas que han podido tener. No está bajo mi control cambiar las cosas. Pasamos de un momento apacible y controlado a otra tormenta, pero no me voy a poner a juzgar las decisiones del árbitro", recalcó el entrenador interino del Elche.

Alberto Gallego se centra en el próximo partido del conjunto ilicitano frente al Valencia el sábado a las 16:15 en Mestalla. Aún no está decidido quién será el relevo de Francisco en el banquillo del Martínez Valero, por lo que será el interino el que llevará las riendas del equipo hasta entonces.