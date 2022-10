El propietario del Elche, el empresario argentino Christian Bragarnik, afirmó este viernes, en rueda de prensa, que el fichaje de Jorge Almirón es una decisión que puede ser controvertida para la afición y los medios por su anterior etapa en el club, pero garantizó que después de valorar otras opciones tomó la decisión acertada.

El agente futbolístico ha ofrecido una rueda de prensa para analizar la situación deportiva del Elche, colista de Primera, y justificar la contratación de su compatriota Jorge Almirón, quien ya dirigió al equipo hace dos temporadas con escaso éxito, como nuevo entrenador.

El argentino agradeció al anterior entrenador, Francisco Rodríguez, su trabajo al frente del equipo y lo hizo responsable de que el Elche pueda estar celebrando en Primera su centenario.

Bragarnik justificó el despido de Francisco "porque el funcionamiento del equipo no era el ideal", si bien no negó su parte de responsabilidad y de la dirección deportiva en esta situación.

"Si eres el peor de 20 es por algo y por eso hemos decidido cambiar", reiteró el propietario del Elche.

"Tras el relevo tuve dos opciones, tomar una decisión inmediata o pensarlo con calma", dijo el empresario, quien admitió contactos con los técnicos españoles Javi Calleja, Paco López y José Bordalás, del que desveló que declinó la propuesta de la entidad al estar a la espera de otras ofertas.

"No es tan fácil el mercado español. Un equipo que pelea por la permanencia no tiene tanto margen", significó el empresario, quien rescató la opción de Almirón "porque estaba en la ciudad y merece la oportunidad".

"Igual que reconocí que me equivoqué con Pacheta por no darle la oportunidad de entrenar tras el ascenso, Almirón entrenó en unas circunstancias atípicas, ya que el equipo subió tarde y no tenía las herramientas porque el 80% de la plantilla no había jugado en Primera", explicó.

"Ahora es una persona más madura y conoce la competición. Tiene autocrítica y ya manejó más del 50% del plantel", añadió el argentino, quien desveló que la contratación del entrenador no fue una decisión unilateral, sino consensuada con sus socios y plantilla.

"Sabía que la decisión no iba a ser compartida por la mayoría de la ciudad, pero creía que Jorge era el indicado", explicó el empresario, quien pidió "un voto de confianza a la afición del Elche".

"En los últimos 50 años es la primera vez que estamos tres temporadas en Primera y haremos lo posible por estar una cuarta", dijo Bragarnik, quien destacó que el entrenador argentino quiso dirigir al equipo este fin de semana "cuando lo lógico sería esperar a después del Madrid".

"Sé que él tiene menos crédito que otros, pero tampoco tuvo la ventaja de tener una afición empujando, ya que toda su etapa estuvo marcada por la pandemia" señaló el argentino, quien dijo estar contento, pese a las circunstancias, con la composición de la plantilla.

"Mantuvimos el 95% de la plantilla, que es la que nos dio la permanencia y nos hizo feliz. Lo que pasa es que no se valora lo que ya tienes. Si vendo a los ídolos, mal. Y si no traigo refuerzos, también. Tenemos herramientas de LaLiga limitadas", argumentó el dirigente, quien defendió a Javier Pastore, prácticamente inédito durante la temporada, del que espera que vuelva a mostrar todo su potencial.

Christian Bragarnik se mostró convencido de que el club "puede seguir creciendo en el futuro", en alusión a su Ciudad Deportiva, y no quiso entrar en polémicas arbitrales al señalar que "no veo fantasmas", si bien admitió que ha habido decisiones que han perjudicado a su equipo.

"Creo en la buena fe del arbitraje", dijo el dirigente, quien recordó que gracias al VAR el Elche pudo sumar siete puntos más en la temporada 2020-21 que fueron vitales para la permanencia.