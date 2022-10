Así está la clasificación de Primera: El Valencia pierde la opción de dormir en Champions

La aplaudida reflexión de Pere Milla sobre el error de Pulido Santana: "No somos máquinas" El colegiado anuló, en el tramo final del encuentro, la jugada del 2-3 por una falta previa a favor del Elche. Los franjiverdes no entienden cómo no aplicó la ley de la ventaja