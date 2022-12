Edgar Badía, afirmó este martes, en rueda de prensa, que ve a su equipo convencido de que puede competir y pelear por la salvación a pesar de su situación en la clasificación, colista sin haber logrado aún la victoria.

El portero catalán aseguró que el Elche se plantea el regreso a la competición tras el parón del Mundial como "un nuevo inicio" y que en la mente de los jugadores solo está "ganar partidos".

Badía destacó que la llegada del nuevo entrenador, Pablo Machín, le ha dado al Elche "un estilo muy definido de juego (3-5-2)" que el equipo está cogiendo con el paso de las sesiones de entrenamiento.

"No llevamos los puntos que quisiéramos, pero estamos a tiempo de engancharnos, aunque todo pasa por ir partido a partido", comentó el guardameta, quien aseguró que el Elche viajará a Madrid convencido de que puede ganar, si bien recordó que enfrente estará el Atlético, un rival al que calificó como "espectacular" y con jugadores "de talla mundial" en todas sus líneas.

"El Atlético es un equipo muy grande. Si estamos a nuestro mejor nivel les podemos hacer daño y conseguir la victoria, que nos haría dar un pasito adelante de los muchos que tenemos que dar", dijo el barcelonés, quien negó que el vestuario esté intranquilo antes las posibles altas y bajas en el mercado de enero.

"Solo estamos centrados en competir mejor, que es lo que nos ha faltado en la primera vuelta. Estoy convencido de que tenemos un buen grupo para sacar adelante esta situación y si viene más gente será para sumar y ayudar", señaló el portero del Elche.

"Desde el principio estamos convencidos de que tenemos nivel suficiente y somos conscientes de que si ha habido cambios de entrenadores es porque no hemos rendido al máximo", añadió Badía, quien reconoció que el Elche debe plantear ya cada partido "como si fuera el último". "Tenemos que ganar mucho para salir de ahí, pero todo pasa por ir uno a uno", apostilló.

El portero pidió a 2023 poder celebrar la permanencia en Primera en el Martínez Valero y aseguró que firmaría lograr la salvación "en el último minuto de la última jornada".

El catalán, que lidera la clasificación de porteros con más intervenciones, aseguró que cambiaría esta posición por una clasificación más desahogada de su equipo.

"Me han tirado mucho y generado muchas ocasiones, por eso he tenido que participar más. Tengo la espinita clavada de que he encajado mucho y que algunos goles eran evitables. Mi objetivo es encajar menos, dejar la portería a cero y sumar puntos", desveló el barcelonés, quien se mostró convencido de que el Elche no acusará las bajas ante el Atlético de Madrid.

"Tenemos una plantilla amplia y creo firmemente que se puede sacar adelante este partido", concluyó.