Zanjado el futuro de Mickael Malsa. El ex del Levante UD, ahora propiedad del Valladolid, se quedará en el José Zorrilla la segunda parte de la temporada y no saldrá cedido al Elche CF.

Pese a que el acuerdo de préstamo estaba muy encarrilado entre los blanquivioletas y los franjiverdes, ha sido a última hora cuando habrían cambiado algunas condiciones del préstamo. Lo que iba a ser una cesión con posible opción de compra para los alicantinos si a todas las partes le beneficiaba el trato acabó siendo una opción de compra unilateral.

Pero hay más. La cláusula que Malsa iba a tener en el Elche si finalmente el Elche ejercía esta opción de compra en junio iba a ser de 10 'kilos', algo que no ha gustado a Malsa -comprometerse a largo plazo con el Elche CF- y por lo que finalmente se habría roto la negociación. Así ha reaccionado Malsa a una información falsa que hablaba al respeto:

"En 2023 un empleado no es una mercancía. Rechazo cualquier cláusula unilateral de ejercicio de opción de compra y la cláusula de traspaso de 10 millones de euros que no tiene sentido. No soy ni Modric ni Pedri. Una pena, pero FAKE NEWS de verdad", ha escrito en sus redes sociales.