El Real Madrid recibe este miércoles (21.00 horas) al Elche en un duelo correspondiente a la jornada 21 de LaLiga Santander, con la obligación de no 'pinchar' y regalar más ayudas al FC Barcelona, que goza ahora de una ventaja de 11 puntos en lo más alto, en un partido en el que no estarán Vinicius ni Thibaut Courtois, mientras que el conjunto ilicitano llega colista y necesitado, con el deseo de machada para aumentar su creencia en el milagro de la salvación.

El conjunto entrenado por Carlo Ancelotti ha aprovechado el Mundial de Clubes, en el que se proclamó campeón este sábado tras vencer (5-3) al Al Hilal saudí, para reforzar su confianza y espantar, al menos de momento, las dudas de juego y actitud de las últimas semanas. Desde el regreso de la competición tras el Mundial, el conjunto merengue ha estado por debajo de las expectativas, y es que desde el Clásico de mediados de octubre en el Bernabéu (3-1), los blancos solo han sumado 13 de 16 puntos posibles.

Un mal momento de resultados de un Real Madrid que vivió un enero complicado, y en el que recibió el duro golpe de la Supercopa de España ante el Barça. Los constantes altibajos han sido protagonistas en las últimas semanas, culminando en la derrota inesperada en Son Moix (1-0) para sumar un 'tropiezo' que podría ser definitivo. Cuando restan 17 jornadas, el Real Madrid (45) mira a los azulgranas (56) a 11 puntos, una distancia que puede reducir si vence este miércoles.

Aún así, el FC Barcelona nunca ha desperdiciado una ventaja de ocho puntos en Liga ante los madridistas. Por ello, los blancos afrontan un reto mayúsculo, a mitad de un mes de febrero en el que se decidirá gran parte de su futuro deportivo, con la ida de los octavos de final el próximo martes ante el Liverpool y el derbi madrileño, solo cuatro días después.

Por lo que ahora el Santiago Bernabéu debe seguir siendo ese aliado del equipo blanco, que no ha perdido todavía en el feudo blanco en Liga. Y es que el Real Madrid ha sufrido a domicilio sus tres derrotas ligueras este curso, lastrados también por desconexiones y errores de concentración en defensa que deben atajar antes de que sea tarde. "Hemos cometido errores bastante banales", reconoció Ancelotti en la previa ante el Elche, club ante el que no pierden en Liga desde la 1977-1978.

El Real Madrid recibirá al conjunto franjiverde con las bajas confirmadas del sancionado Vinicius Júnior y los lesionados Courtois, Ferland Mendy, Eden Hazard y Toni Kroos, ausencia de última hora. No obstante, el italiano recupera a Éder Militao y Lucas Vázquez, que tendría protagonismo para repartir los minutos de una plantilla que puede acusar cansancio tras el Mundial de Clubes.

No se esperan grandes cambios en un once con Lunin en portería y una línea de cuatro en la que el lateral gallego y el central carioca podrían dar descanso a Carvajal y Rüdiger. Tchouameni arrancaría de inicio, con Modric y Ceballos, supliendo a Kroos, como interiores. Benzema, que ya regresó para la final del Mundial de Clubes, sería de nuevo de la partida, en un ataque con Valverde por la derecha y Rodrygo haciendo de Vinicius.

EL ELCHE, A POR LA MACHADA PARA SEGUIR CREYENDO

Enfrente estará un Elche que sigue empeñado en alargar su lucha por la permanencia, cuando es colista con nueve puntos, a 12 del objetivo. Sin tiempo para más 'pinchazos', los ilicitanos deben 'rascar' algo positivo del feudo merengue para seguir con opciones, en un campo donde ya empataron (2-2) en su última visita, aunque todavía no han podido celebrar ningún triunfo en el Bernabéu. "Cualquier punto en el Bernabéu puede ser bueno", admitió el técnico franjiverde, Pablo Machín, en la previa.

Sin embargo, afrontan la complicada empresa en su mejor momento del curso, aupados por su más reciente victoria (3-1), la primera del campeonato, frente al Villarreal, después de 19 jornadas. Aunque su asignatura pendiente siguen siendo las salidas, con una racha desastrosa de 12 encuentros sin ganar lejos del Martínez Valero (3 empates y 9 derrotas). Y es que no gana fuera de casa en Liga desde abril del año pasado, con el 3-0 en el Sánchez-Pizjuán como última derrota como visitante.

Aunque la mala noticia para el Elche es que tres de los titulares en su primera victoria no podrán estar en el césped del Bernabéu, dos por sanción -Mascarell y Palacios- y otro por lesión -Pere Milla-, además de las bajas ya conocidas de Collado y Chetauya. No obstante, Machín si podrá alinear a Roco, Fidel, Gumbau y Boyé, hasta ahora en el dique seco, y el recién fichado Pape Cheikh.

--POSIBLES ALINEACIONES:

REAL MADRID: Lunin; Lucas Vázquez, Militao, Nacho, Alaba; Modric, Tchouameni, Ceballos; Valverde, Benzema y Rodrygo.

ELCHE: Badía; Carmona, Magallán, Roco, Bigas, Clerc; Raúl Guti, Gumbau, Fidel; Boyé y Ponce.

ÁRBITRO: De Burgos Bengoetxea (C.Vizcaíno)

ESTADIO: Santiago Bernabéu.