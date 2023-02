El Elche está estudiando este lunes la posibilidad de presentar recursos a las tarjetas con las que fueron sancionados varios de sus jugadores durante el encuentro del pasado viernes ante el Betis (2-3), en el que el equipo ilicitano sufrió tres expulsiones.

El club se ha puesto en manos de sus asesores jurídicos, según han admitido a Efe fuentes de la entidad, para conocer qué amonestaciones son susceptibles de recurrir ante el Comité de Competición.

La entidad ilicitana tiene la intención de recurrir las expulsiones del argentino Lisandro Magallán y del hispano senegalés Pape Cheikh por roja directa, la del chileno Enzo Roco por doble amarilla e incluso la amonestación por amarilla al colombiano Helibelton Palacios.

El recurso a la expulsión de Cheikh parece el más complicado, ya que fue expulsado, según el acta, por insultar al equipo arbitral con la frase "qué hijos de puta sois".

El Elche se sintió muy perjudicado por la actuación del colegiado, Iglesias Villanueva, y sobre todo por el VAR, como denunciaron al final del partido el entrenador, Pablo Machín, y varios de sus jugadores.

El club entiende que Magallán, sancionado con roja directa por una mano fuera del área, no impidió una acción de gol, que los dos penaltis señalados a Roco y acompañados de tarjeta fueron idénticos a una acción en la primera parte en el área del Betis no castigada y que Palacios no cometió ninguna infracción merecedora de amonestación.