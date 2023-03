El Elche CF no se pronuncia oficialmente ante la petición del Cádiz de paralizar la competición de LaLiga mientras no se resuelva el recurso de la entidad andaluza presentado tras el encuentro entre su equipo y el conjunto ilicitano (1-1).

Según apuntan fuentes de la entidad ilicitana, el Elche entiende que este conflicto es una cuestión particular del Cádiz, por lo que no se pronunciará mientras que no tome una resolución que afecte directamente a sus intereses.

El Cádiz argumenta la repetición del tramo final del partido como consecuencia de un gol anotado en fuera de juego por el argentino Ezequiel Ponce que ni el colegiado ni el VAR apreció.

Nadie del Elche ha valorado públicamente la reclamación del Cádiz, aunque sí se ha deslizado en alguna conferencia de prensa por parte de Pablo Machín, entrenador, que en el capítulo de errores arbitrales a favor y en contra el equipo ilicitano sale claramente perjudicado esta temporada.