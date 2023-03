El Mallorca intentará este sábado encadenar su sexto triunfo consecutivo local ante el colista Elche, que llega con numerosas bajas, en un Son Moix reducto convertido en un fortín, en un auténtico revulsivo para paliar la racha de cinco derrotas lejos de casa y donde nadie gana desde el pasado mes de octubre.

El Sevilla fue el último equipo que celebró una victoria en Palma; rivales de fuste, como el Real Madrid, Atlético de Madrid y Villarreal, además del Valladolid y Celta, han caído en sus visitas a la capital balear.

El grupo que dirige el mexicano Javier Aguirre se ha hecho fuerte en la isla, lo que contrasta cuando juega en calidad de visitante. Hasta cinco derrotas, también seguidas, enlazan los mallorquinistas a domicilio.

El "Vasco" no quiere sorpresas ante los ilicitanos, que vendrá a la capital balear a defender con dientes y uñas sus cada vez más escasas opciones de permanencia. El apoyo incansable de la afición, la intensidad con la que los jugadores luchan cada balón, además de acierto del " Pirata" Muriqi, serán los argumentos de los bermellones para sumar los tres puntos que le acercan a la permanencia , el gran objetivo de la temporada.

Aguirre recupera al central José Copete, ausente la pasada jornada en la derrota (2-1) ante el Espanyol en el RCDE Stadium, con lo cuál el preparador mallorquinista podrá contar con todos sus efectivos, a excepción de uno de los fichajes del mercado de invierno, el defensa sueco Dennis Hazdikadunic, con gripe.

Todo apunta a que el Mallorca pondrá de nuevo en liza el bloque de cinco defensores y tres centrales, línea en la que Copete, acompañando a Antonio Raillo y Martin Valjent podría recuperar la titularidad con el serbio Predrag Rajkovic bajo los palos, Pablo Maffeo y Jaume Costa en los laterales.

En el medio campo parecen fijos Ruiz de Galarreta, Dani Rodríguez y Kang In Lee, éste último en funciones de media punta; arriba, Aguirre tendrá que decidir si vuelve a confiar en el zimbabuense Tino Kadewere como acompañante de Muriqi o, por el contrario, recurre a Amath N'Diayé, Ángel Rodríguez o Abdón Prats.

El Mallorca ha marcado 8 goles en sus últimos cinco triunfos en Son Moix y solo ha encajado 2 (lo que anotó el Villarreal la hace quince días en la derrota 4-2).

Cuatro de esos partidos los ganó por la mínima (1-0), sacando con ello la máxima rentabilidad a los pocos goles que celebra (21 en 23 jornadas).

El Elche, por su parte, afronta el partido marcado por su crítica situación clasificatoria, colista y a 15 puntos de la zona de permanencia, y mutilado por las bajas provocadas por las lesiones y sanciones.

A las ausencias por problemas físicos de larga duración de Álex Collado, Pere Milla y John Chetauya se unen las sanciones de los centrales Enzo Roco y Lisandro Magallán y del centrocampista Pape Cheikh, los tres expulsados la pasada jornada ante el Betis.

El equipo ilicitano, que solo ha ganado un partido esta temporada, es consciente de que la permanencia comienza a una quimera, pero quiere apurar hasta el final sus opciones, que pasan por lograr un triunfo en Mallorca que mantenga viva la ilusión del vestuario y de sus seguidores.

Las bajas obligarán a Machín a modificar su defensa, por lo que Diego González, duda durante la semana por unos problemas musculares, Pedro Bigas o Gonzalo Verdú pueden tener su oportunidad de regresar al equipo.

La buena noticia para el Elche es el regreso de José Ángel Carmona tras cumplir sanción la pasada jornada y la recuperación del delantero Randy Nteka una vez superada una gastroenteritis que también afectó a Fidel.

No se intuyen cambios en la alienación más allá de los centrales y el regreso de Carmona al carril derecho, ya que el entrenador, a pesar de que los resultados no han acompañado, ha encontrado un once tipo que, por lo menos, compite los partidos a los rivales.

Alineaciones probables

Mallorca: Rajkovic; Maffeo, Raillo, Valjent, Copete, Costa; Ruiz de Galarreta, Kang In Lee, Dani Rodríguez; Kadewere o Amath, Muriqi.

Elche: Edgar Badía; Palacios, Diego González, Bigas, Carmona, Mascarell, Gumbau, Fidel, Clerc, Ponce, Lucas Boyé.

Árbitro: Munuera Montero (Comité Andaluz).

Estadio: Son Moix.

Hora: 18.30 horas.