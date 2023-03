El entrenador del Elche CF, Pablo Machín, afirmó este viernes en rueda de prensa que su equipo deberá ser enérgico y no especular para vencer al Real Valladolid, en el encuentro que ambos equipos disputarán en el Martínez Valero este sábado.

El técnico soriano aseguró que tras la victoria en Mallorca, segunda de la temporada, el Elche llega "con buenas sensaciones" al partido. "Estamos con confianza, pero no confiados. No somos muy diferentes a hace un mes y hay que darnos cuenta de que haciendo las cosas bien somos competitivos", dijo el soriano, quien se congratuló de poder contar con prácticamente toda la plantilla a su disposición.

Pablo Machín señaló la "actitud" como la clave para afrontar el partido, ya que consideró que es algo "innegociable porque si no estamos muertos del todo".

"Lo más importante es ser nosotros y ser protagonistas. Ser agresivos y ser incómodos para el rival", argumentó el preparador, quien recordó que mantener la portería a cero significa "estar muy cerca de la victoria".

"Ya habíamos merecido dejar la portería a cero antes. Hemos llevado una línea de regularidad y estamos creando más ocasiones de las que nos crean", comentó el entrenador del Elche, quien indicó que una de las claves del resurgir goleador de Lucas Boyé ha sido hacerle jugar "cerca del área".

"Me comentó que su problema no era no meter goles, sino que no tenía ocasiones. Hemos logrado que él, Ponce o cualquiera que esté arriba las tenga ahora", señaló el técnico, quien no dio pistas sobre la alineación.

'Pacheta' regresa a Elche

Machín se congratuló del repunte futbolístico de Tete Morente, que ha pasado de criticado a ovacionado por la grada y elogió la trayectoria de José Rojo 'Pacheta', entrenador del Valladolid, con el que coincidió en el Numancia como segundo entrenador.

"Fuimos compañeros y siempre hemos tenido contacto. Lo que hizo aquí es enormemente meritorio y no me extraña que la afición le tenga aprecio. Seguro que tendrá el reconocimiento que merece", afirmó.

"Le deseo que se sienta en su casa, pero a partir de ahí todos sabemos a quién tenemos que defender. Le deseamos a Pacheta lo mejor a partir de cuando acabe el partido", añadió el soriano, quien definió al técnico del Valladolid como una persona "que tiene las ideas claras, sabe delegar y se deja ayudar".

"Todos hemos ido evolucionando. Él al principio partió más desde el aspecto táctico defensivo pero ha evolucionado ofensivamente y ha logrado juntar en sus equipos a futbolistas vistosos en el juego y que no especulan", argumentó Machín, quien finalizó recordando que al final "a todos nos miden por los resultados y los suyos son meritorios".