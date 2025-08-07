Oficial: El Elche ficha a Víctor Chust

Finalmente se ha hecho oficial: Víctor Chust es nuevo futbolista del Elche CF. De esta forma, el central valenciano se convierte en la sexta incoporación del conjunto franjiverde, que tratará de luchar por mantenerse en la categoría de oro del fútbol español. El canterano del Real Madrid aterriza en la ciudad ilicitana procedente del Cádiz CF mediante una cesión que, según el comunicado oficial del club, conlleva "una opción de compra condicionada al cumplimiento de objetivos".

Víctor Chust en pretemporada con el Cádiz / INSTAGRAM: @victorchust5

Se desconoce cuánto es el monto que tendría que pagar el Elche para hacerse definitivamente con los servicios de Chust y cuáles son los objetivos a cumplir que determinarían que la opción de compra se torne obligatoria. Sin embargo, lo que parece claro es que el jugador difícilmente volverá a vestir la elástica gaditana, pese a que todavía tiene contrato con el club andaluz hasta junio de 2028.

Experiencia en la categoría

El Cádiz firmó al futbolista como cedido procedente del Real Madrid en verano de 2021. Un año más tarde, la entidad del Nuevo Mirandilla fichó de forma definitiva a Chust a cambio de un millón de euros y, ahora, tres temporadas después, a sus 25 años, el central dejará de vestir la camiseta amarilla. El jugador valenciano ha disputado 108 partidos con el cuadro de Andalucía, siendo 61 de ellos en Primera División, es decir, aportará experiencia en la categoría al vestuario ilicitano.

Objetivo, la permanencia

De esta forma, Chust se une a Álvaro Rodríguez, Martim Neto, Germán Valera, Alejandro Iturbe y Léo Pétrot como sexta incorporación del verano. "Con buena salida de balón, temple en el eje de la zaga y liderazgo, Víctor Chust refuerza la defensa franjiverde aportando fiabilidad y experiencia", retrata el comunicado oficial. Además, es una operación que permite al Elche incorporar un fichaje para su regreso a Primera sin asumir demasiados riesgos económicos.