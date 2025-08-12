El Elche no gana al Betis en Primera como local desde hace 40 años

El Elche, que este próximo lunes debuta en LaLiga EA Sports ante el Betis, no gana al equipo sevillano como local en un partido de Primera División desde hace 40 años y perdió por 2-3 en la última visita del conjunto andaluz al Martínez Valero.

La última victoria del conjunto ilicitano sobre el Betis en el Martínez Valero se remonta a la trigésima jornada de la temporada 1984-85 gracias a los goles del peruano Germán Leguía y de Carlos Muñoz (2-1).

Esa temporada, el Elche descendió a Segunda División y el Betis se salvó en la última jornada tras un polémico empate con el Málaga. El Elche domina ligeramente la estadística entre ambos equipos tras haber sumado seis victorias por cinco del Betis en los 18 duelos entre ambos equipos. Sin embargo, el Betis acumula una racha de cinco visitas en Primera de forma consecutiva sin perder en las que ha sumado tres empates y dos victorias, ambas en los dos últimos duelos.

Ese último Elche-Betis, disputado en febrero de 2023, estuvo marcado por la polémica, ya que se señalaron cuatro penaltis, tres a favor del equipo sevillano, y tres jugadores locales fueron expulsados. El Elche, colista de la competición, se adelantó 2-0 en el marcador en los primeros ocho minutos con goles de Fidel y Lucas Boyé, pero el conjunto sevillano logró remontar en el tramo final de la segunda parte.

Sellaron la remontada del Betis dos goles de Borja Iglesias, uno de penalti, y el último de Willian José en el 94, también anotado tras una pena máxima, cuando el Elche estaba con dos menos por las expulsiones de Magallán y Roco.

El técnico del Elche, Pablo Machín, alineó en aquel encuentro a Edgar Badía; Palacios, Magallán, Roco; Tete Morente (Diego González), Gumbau (Raúl Guti), Mascarell, Fidel (Nico), Clerc (Lautaro Blanco), Ponce (Josan) y Lucas Boyé.

El preparador del Betis, Manuel Pellegrini, formó su alineación con Bravo; Ruibal, Pezzella, Luiz Felipe (Víctor Ruiz), Abner (Miranda). Guardado, William, Fekir, Luiz Henrique (Joaquín), Juanmi (Borja Iglesias) y Ayoze (Willian José).