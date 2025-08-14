El Elche ficha al hijo del mítico Fernando Redondo

Elche anunció este jueves el fichaje de Federico Redondo, lo que marca el regreso de un apellido célebre del fútbol argentino al fútbol español, tras el éxito de su padre, Fernando Redondo, que brilló durante años en el Tenerife y el Real Madrid, siendo el mejor mediocentro del mundo.

El mediocampista de 22 años proviene del club estadounidense Inter Miami, donde jugó durante un año y medio desde su fichaje a comienzo de 2024.El nuevo fichaje del Elche está representado por la empresa que dirige Christian Bragarnik, dueño de su nuevo club. El joven volante comenzó su carrera profesional en Argentinos Juniors, el mismo club de Buenos Aires en el que su padre deslumbró a finales de la década de 1980.

En ese club, Federico disputó apenas 58 partidos en el primer equipo desde su debut en 2022 y marcó dos goles, mientras que Fernando jugó un total de 81 partidos desde 1985 y marcó solo un tanto. Los paralelismos entre hijo y padre son inevitables, con un parecido que excede el físico y llega al terreno de juego, con estilos de juego similares: dos volantes centrales de gran dominio de pelota, andar elegante y mucho despliegue.

El nombre completo del flamante volante de Elche incluye el apellido Solari, también reconocido en el fútbol local: su abuelo Jorge 'Indio' Solari fue entrenador de decenas de clubes de Argentina, México, Ecuador, Colombia y destinos menos habituales como Japón y Arabia Saudita, y es padre de los futbolistas Santiago (también de extenso paso por Real Madrid), Esteban y David. En su paso por la dirección técnica del Tenerife, Jorge Solari dirigió a su yerno Fernando Redondo, quien se casó con su hija Natalia y es la madre del nuevo mediocentro de Elche.

Ambos Redondo pueden jactarse también de conocer la experiencia de transpirar la 'celeste y blanca': Fernando sumó 29 partidos en la selección absoluta de Argentina, incluidos cuatro en el Mundial de Estados Unidos 1994, mientras que Federico ya sumó 20 encuentros entre los conjuntos sub-20 y sub-23, a los que fue convocado por Javier Mascherano, actual entrenador de Inter Miami.

Federico Redondo tiene en su padre un ejemplo de carrera exitosa en Europa, donde fue protagonista del Real Madrid que dominó la segunda parte de la década de 1990, alzando dos trofeos de Liga de Campeones y una Copa Intercontinental. Fue uno de los mejores centrocampistas de su tiempo y el mejor en su puesto.

Compañero de Messi, Alba, Busquets y Luis Suárez

Por su parte, el joven volante central llega a España tras un paso por la liga estadounidense en el que compartió equipo con estrellas como Lionel Messi y Luis Suárez, y jugó, en muchos de sus 60 partidos con la camiseta del Inter Miami, junto a un referente en su puesto como el español Sergio Busquets.