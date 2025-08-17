El Elche busca un regreso a Primera con victoria

El Elche y el Betis, en plena configuración de sus respectivas plantillas, aparcan la planificación para centrarse en intentar sumar los primeros puntos en el Martínez Valero y comenzar el campeonato con un buen resultado que ayude a la estabilidad de sus proyectos deportivos.

El conjunto ilicitano, que regresa a Primera dos años después, tiene como única meta alcanzar cuanto antes la permanencia, mientras que el bético aspira, como mínimo, a repetir los buenos resultados del pasado ejercicio.

El Elche llega al primer partido de la Liga tras una temporada irregular y con la plantilla en plena renovación, según reconoció su técnico, Eder Sarabia, que debuta como primer entrenador en la máxima categoría.

El club ilicitano ha realizado hasta la fecha siete fichajes, si bien el técnico aún confía en la llegada de al menos cinco más para tener opciones reales de pelear por la salvación.

Para el debut ante el Betis, Sarabia cuenta con todos sus nuevos efectivos y las dudas de Josan Ferrández, con molestias físicas, y de Bambo Diaby, ya con el alta tras una larga lesión muscular.

El argentino Fede Redondo, último fichaje del Elche, llega rodado de la competición estadounidense, pero sin apenas contacto con el grupo, por lo que lo más probable es que aguarde su oportunidad en el banquillo.

Las bajas confirmadas son las de los canteranos Nordin, sancionado, Adam, lesionado y Yago de Santiago, aún en periodo de recuperación tras ser operado de la rodilla en el pasado mes de febrero.

Ante la precariedad de efectivos, la alineación del Elche no ofrece muchos secretos, por lo que es probable que se produzcan varios debuts, como el del francés Léo Pétrot, el portugués Martim Neto o el del hispano-uruguayo Álvaro Rodríguez.

Las únicas dudas están en la banda derecha, motivadas por la posible baja de Josan, y en el eje del ataque, donde Mourad y el recién llegado Álvaro Rodríguez pugnan por una única plaza.

El Elche, que estará respaldado por 27.000 abonados en el estadio, récord histórico de la entidad, confía en la ilusión del regreso a la élite para romper su terrible estadística en los debuts ligueros en Primera.

El Betis se presenta en Elche con la firme intención de despejar algunas dudas que ha dejado en la pretemporada, sobre todo con las derrotas en los dos últimos partidos de preparación, en La Línea (Cádiz) ante el Como italiano (2-3) y en La Rosaleda ante el Málaga (3-1).

En el partido de Málaga, además, llegó la grave lesión del líder del equipo, Isco Alarcón, quien sufrió un golpe en la primera parte en el tobillo izquierdo, el mismo que se operó la pasada campaña, para posteriormente informar el club de que padecía una nueva fractura de peroné, lo que le tendrá de baja varios meses.

El sexto proyecto de Manuel Pellegrini al frente del Betis, pese a ello, no quiere demasiadas lamentaciones y sí mantener la línea de crecimiento que le ha hecho clasificarse siempre con el técnico chileno para competiciones europeas.

La entidad verdiblanca es una de las pocas de LaLiga que no ha tenido problemas para las inscripciones de jugadores y nuevas caras como la de los porteros Álvaro Valles (Las Palmas) y Pau López (Toluca), el lateral izquierdo hispanodominicano Junior Firpo (Leeds), el centrocampista Rodrigo Riquelme (Atlético de Madrid), el central argentino Valentín Gómez (Vélez Sarsfield) y el centrocampista colombiano Nelson Deossa (Rayados Monterrey), ya están dados de alta.

Para visitar al Elche, Pellegrini tiene claro que en el sitio de Isco estará el argentino Giovani Lo Celso y también que Deossa no jugará al ser el último en llegar y tener un plan específico para obtener la forma física deseada. También seguirán de baja, como en toda la pretemporada, el extremo marroquí Ez Abde, el centrocampista Marc Roca y el central Diego Llorente.

El técnico de los verdiblancos, en su comparecencia de este domingo ante los periodistas, se refirió al centrocampista Sergi Altimira, quien no ha podido trabajar con el grupo esta semana por una dolencia física, aunque sí lo hizo en esta sesión.

Pellegrini desveló que Altimira estará en la convocatoria pero que no decidirán hasta el mismo lunes si participará o si lo hace desde el inicio del partido o en su transcurso, por lo que podría ser titular en su sitio el ghanés del filial Mawuli Mensah.

- Alineaciones probables:

Elche: Dituro; Álvaro Núñez, Affengruber, Bigas, Pétrot; Martim Neto, Aguado, Febas, Germán Valera; Rodrgigo Mendoza y Mourad o Álvaro Rodríguez.

Betis: Álvaro Vallés; Bellerín, Bartra, Natan, Firpo; Fornals, Mawuli o Altimira; Aitor Ruibal, Lo Celso, Riquelme; y Cucho Hernández.

Árbitro: Víctor García Verdura.

Campo: Martínez Valero.

Hora: 21.00