Germán Valera, protagonista en el regreso del Elche a Primera

El Elche ha firmado una de las grandes 'sorpresas' de la jornada inaugural de La Liga EA Sports 2025/26. El cuadro ilicitano, uno de los recién ascendidos a la categoría de oro del fútbol español, se midió ante uno de los equipos que disputarán competición europea esta temporada. El Real Betis Balompié es un asiduo en las primeras plazas del campeonato durante las últimas campañas, pero no pudo pasar del empate en su visita al Martínez Valero en el debut liguero.

El encuentro estuvo competido de principio a fin y, aunque en varios tramos fueron superiores los de Heliópolis, el equipo franjiverde dejó destellos de lo que puede ofrecer durante la temporada. El estilo de juego propuesto por Eder Sarabia se basa en la posesión de balón y, gracias a esas combinaciones largas, sufrir lo menos posible durante el partido. No obstante, fue en los últimos finales cuando el Elche supo hacer más daño a la defensa sevillana, cuando 'renunció' en cierta manera a dicha idea.

Germán Valera celebra el gol frente al Betis / Elche CF / X

Primer goleador en el regreso a La Liga

En ese momento se erigió Germán Valera como una de las figuras a seguir en el frente ofensivo alicantino. El Elche comenzó a volcar el juego por la banda derecha y las combinaciones entre Febas, Álvaro Núñez y Valera empezaron a dar sus frutos. Finalmente, una sucesión de pases en el flanco diestro y una buena jugada individual de Martim Neto en el interior del área rival terminó con el remate a placer del jugador exvalencianista, el cual puso el empate definitivo en el electrónico.

Un lugar para asentarse

De esta forma, Germán Valera anotó su primer gol en Primera División, convirtiéndose en el primer tanto del Elche en su regreso a la élite del fútbol en España. El extremo ha llegado este verano en forma de traspaso procedente del Valencia CF y todo parece indicar que el murciano ha encontrado un sitio en el que asentarse y ser un jugador importante en el esquema de su entrenador. Tras un paso poco exitoso por la ciudad del Turia, ahora tiene la posibilidad de crecer en otro club.