Oficial: Rodrigo Mendoza renueva con el Elche CF

El equipo dirigido por Eder Sarabia consiguió un punto importantísimo en su debut en LaLiga 25-26 frente al Real Betis con gol del exvalencianista Germán Valera. Después de estar dos temporadas en segunda división, la campaña pasada consiguió el ascenso quedando segundos en la LaLiga Hypermotion. Tras nueve fichajes entre ellas las recientes incorporaciones de los delanteros André Silva y Rafa Mir, el conjunto ilicitano sigue dando buenas noticias e ilusionando a la afición franjiverde. A estas nueve incorporaciones se une la renovación de Rodrigo Mendoza, una de las perlas que tiene el Elche en su plantilla. El futbolista de 20 años firmará hasta 2028 con opción a una temporada más, renovando su contrato que terminaba en junio de 2026. Además, tendrá una cláusula de 20 millones de euros y pasará a ser jugador de la primera plantilla.

El Elche CF no solo renueva a un jugador para el futuro, sino que también es presente. Eder Sarabia apostó por Mendoza en el partido frente al Real Betis. Salió de titular jugando los 90 minutos en el primer encuentro del conjunto ilicitano, donde hizo su debut oficial en la máxima categoría del fútbol español.

Rodrigo Mendoza con el Elche CF / X

Trayectoria en el fútbol profesional

El Elche ha lanzado el siguiente comunicado anunciando la renovación del jugador molinense:

El Elche CF y Rodrigo Mendoza han alcanzado un acuerdo para la renovación del contrato que une ambas partes. El canterano franjiverde amplía su vinculación con la entidad hasta el 30 de junio de 2028, con la posibilidad de prolongarla por una temporada más.

Rodrigo Mendoza llegó al Elche CF en la temporada 2020/21 para incorporarse al Cadete A. Desde el primer momento, Rodri dejó patente su calidad y capacidad de crecimiento, y apenas un año después ya realizaba la pretemporada con el filial, compitiendo con ficha del Juvenil A pese a ser de primer año. Su evolución fue meteórica: goles decisivos, personalidad en el terreno de juego y un rendimiento que le llevó a recibir la llamada de la Selección Española en categorías inferiores.

Formado en la cantera franjiverde, Rodrigo Mendoza es un ejemplo del potencial del fútbol base del Elche CF. El trabajo de la cantera ha permitido que, paso a paso, el jugador haya ido quemando etapas hasta llegar a la primera plantilla. Su progresión tuvo una primera recompensa con su debut con el primer equipo en la Copa del Rey 2022/23 frente al CD L’Alcora. En la temporada 2023/24 se estrenó en el fútbol profesional y, posteriormente, formó parte del plantel que logró el ascenso a Primera División, viviendo desde dentro un momento histórico para la entidad.

Este curso ha dado un paso más en su carrera profesional. El lunes 18 de agosto debutó oficialmente en Primera División en el estadio Martínez Valero, frente al Real Betis Balompié, cumpliendo así uno de los sueños de cualquier futbolista formado en la cantera.

El Elche CF celebra la continuidad de Rodrigo Mendoza, un futbolista llamado a ser referente del futuro franjiverde, y que representa a la perfección la importancia del trabajo en el fútbol base como pilar fundamental del proyecto deportivo. ¡Seguimos juntos, Rodri!