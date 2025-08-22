Sarabia: "Ganar al Atlético sería una gesta importante y un reto precioso"

Eder Sarabia, afirmó este viernes, en rueda de prensa, que ganar este sábado al Atlético de Madrid en su estadio sería "una gesta importante", además de un "reto precioso" para su equipo, que jamás ha logrado a lo largo de su historia vencer en el campo madrileño.

El vasco destacó la dificultad de ganar "en un estadio espectacular, ante un rival increíble y ante uno de los mejores entrenadores del mundo" y recordó que son pocas veces en los últimos años las veces que el Atlético ha perdido dos veces seguidas.

"Estamos preparados. El partido del otro día (el empate ante el Betis) nos refuerza mucho", dijo el técnico, que afirmó que para tener opciones de éxito el Elche debe "tener inspiración, acierto, valentía y saber superar los momentos complicados".

Sarabia afirmó que el Elche estará preparado para "todas las alternativas" que le pueda plantear el Atlético e insistió en que tendrán que realizar un grandísimo partido "a nivel individual y colectivo" para puntuar.

El entrenador no se atrevió a asegurar si la derrota del Atlético en la primera jornada puede perjudicar o beneficiar al Elche, pero sí precisó que el equipo madrileño durante muchas fases del partido fue superior a su rival.

Además, admitió que la baja de un jugador como Álex Baena puede condicionar "un poco" el juego del Atlético, pero recordó que cuenta en su plantilla con muchos jugadores de talento de medio campo hacia adelante que se "asocian bien".

Sarabia pidió a sus futbolistas "ser contundentes, ganadores de las segundas jugadas y, sobre todo, saber qué hacer cuando tenemos el balón", además de estar alertados "para las pérdidas y las jugadas de estrategia".

El técnico pidió a la afición del Elche que disfrute del partido de este sábado "porque jugar ante el Atlético en el Metropolitano son palabras mayores".

"Queremos ganar para seguir creciendo. Tenemos poco que perder pero vamos con esa ambición de que se sientan orgullosos de lo que somos", explicó el preparador, que dijo que sus cuatro delanteros, André Silva, Rafa Mir, Álvaro y Mourad son "compatibles".

"Tenemos cuatro bicharracos, pero son diferentes. Mourad en un tío de trabajo, el número uno defendiendo; Álvaro es ganador de juego directo y rematador; André es buen rematador y pueda caer a banda; y Mir es el más potente y con más remate", detalló Sarabia, quien confió en que a su equipo no le pueda esta temporada "el aspecto ambiental" de sentirse permanentemente dominado en grandes escenarios.