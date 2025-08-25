Iñaki Peña se marcha cedido al Elche

Iñaki Peña ha acordado renovar con el FC Barcelona por tres años para salir cedido al Elche. El conjunto catalán necesita dar salida a jugadores en busca de cuadrar el 'Fair Play' financiero y poder inscribir a Wojciech Szczęsny, entre otros. El portero alicantino considera esta opción especialmente atractiva, ya que podría contar con continuidad en un equipo de primera división, situación que hasta ahora no ha podido vivir. Ambos clubes están revisando la documentación para realizar el traspaso antes de la jornada 3 de liga.

Iñaki Peña no entró en los planes de Hansi Flick la pasada temporada, en un contexto idóneo para ganarse la titularidad. Con Ter Stegen de baja, fue Szczęsny quien se ganó la confianza del técnico para ser la primera opción en la portería. El guardameta alemán se ha sometido a una operación, por lo que estará fuera de los terrenos de juego unos meses, aunque la incorporación de Joan García sitúa a Peña en una posición complicada para contar con minutos. Al ser el cuarto portero del FC Barcelona, el alicantino considera la cesión la mejor opción para su carrera.

Llegada al Elche

El Elche ha iniciado la temporada con buenas sensaciones, logrando dos empates ante rivales complicados en liga y quieren reforzar el equipo con Iñaki Peña. El alicantino ya conoce a su futuro entrenador, Eder Sarabia fue el asistente de Quique Setien en su breve paso por el Barça y ha sido él quién ha solicitado el fichaje. La ficha del jugador es elevada, pero ambos jugadores están llegando a un acuerdo para hacer posible el traspaso.

Otros equipos interesados

El Elche no ha sido el único equipo que se ha interesado por Peña este mercado. El Celta de Vigo y el Como 1907 también preguntaron por la situación del jugador, pero finalmente se decantaron por otras opciones. El hecho de volver a 'su casa' y reencontrarse con un entrenador conocido ha sido fundamental para que el Elche haya sido la opción elegida por el guardameta.