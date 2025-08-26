El Elche prepara la visita del Levante con De Santiago y sin Mir

El Elche CF ha comenzado a preparar la visita del Levante al Martínez Valero con la novedad en el entrenamiento de la presencia de Yago de Santiago, lesionado desde el pasado mes de enero, en una sesión en la que no ha participado el delantero Rafa Mir. El choque frente al conjunto granota se disputa este viernes a las 19:30 horas.

Yago de Santiago fue intervenido de una grave lesión en la rodilla en febrero y su vuelta a los terrenos de juego, según explicó el entrenador, Eder Sarabia, aún se demorará varias semanas, a pesar de que su evolución es positiva.

Mir, que el pasado sábado anotó su primer gol en la Liga ante el Atlético de Madrid, no ha participado en la sesión, ya que se ha quedado en el gimnasio realizando un trabajo específico de recuperación. El delantero ya acabó con problemas físicos el partido del Metropolitano, por lo que el cuerpo técnico no quiere correr el menor riesgo con él.

En principio, el atacante murciano no debe tener problemas para estar a disposición del entrenador para el duelo regional del viernes, para el que el Elche, a excepción de De Santiago, no cuenta con ninguna baja.