Oficial: Iñaki Peña es nuevo jugador el Elche CF

El Elche CF ya ha hecho oficial la llegada de su nuevo refuerzo para la portería. Iñaki Peña llega cedido procedente del FC Barcelona y será nuevo jugador del equipo ilicitano hasta el 30 de junio de 2026, convirtiéndose en la décima incorporación de los franjiverdes durante el verano. Eder Sarabia, quien fue el segundo entrenador en la etapa de Quique Setién en el Barça, ha jugado un papel clave en la operación. No obstante, antes de cerrar la operación, el guardameta ha renovado con la entidad blaugrana hasta 2029.

Se trataba de una salida necesaria para el equipo de la Ciudad Condal debido a los problemas que han sufrido para inscribir a sus futbolistas. El Barcelona ha tratado de aguantar al portero alicantino hasta solucionar la inscripción de Joan García y, ahora con la cesión de Iñaki Peña, harán lo propio con Szczesny para que pueda ser el segundo portero del equipo catalán. Además, el Barça ha tenido dificultades para cerrar el movimiento debido a la elevada ficha del guardameta, ya que el Elche no podía hacerse cargo de ella en su totalidad, según indica Sport.

Ahora, Iñaki Peña competirá por un puesto en la portería con Matías Dituroy Alejandro Iturbe. El segundo también ha aterrizado en la ciudad alicantina durante este mercado tras terminar su contrato con el Atlético de Madrid, aunque todavía no ha disputado ningún minuto en La Liga. El que ha partido como titular en las últimas temporadas es Dituro, con el que a priori se disputará los minutos.

Imagen de presentación de Iñaki Peña con el Elche / Elche CF / X

El comunicado del Elche

El Elche Club de Fútbol y el FC Barcelona han alcanzado un acuerdo para la cesión de Iñaki Peña, que defenderá la portería franjiverde hasta el final de la presente temporada.

Iñaki Peña (Alicante, 2/3/1999) es un portero que consolidó su formación en la cantera del Villarreal CF, desde donde dio el salto a La Masía. En la academia del FC Barcelona terminó de consolidarse como uno de los guardametas más prometedores de su generación. Su crecimiento en el fútbol formativo azulgrana le permitió conquistar la UEFA Youth League 2018 y entrar progresivamente en la dinámica del primer equipo.

En su carrera ha acumulado experiencia en competiciones de máximo nivel, debutando en partidos de LaLiga, Copa del Rey y Champions League con el FC Barcelona. Además, vivió una cesión en el Galatasaray turco, estrenándose en un gran escenario europeo y dejando muestras de su calidad con actuaciones de mérito tanto en la liga otomana como en competiciones internacionales.

Internacional en categorías inferiores con la Selección Española, Iñaki Peña ha defendido la camiseta nacional en citas como el Europeo Sub-19 y Sub-21, confirmando su condición de portero de garantías y de proyección.

Con su llegada, el Elche CF suma seguridad, reflejos y confianza a su portería en un momento clave de la temporada. Un refuerzo que combina juventud, madurez competitiva y experiencia internacional para fortalecer la meta franjiverde. ¡Bienvenido, Iñaki!