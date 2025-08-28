El Elche quiere pescar en el Manchester United

Quedan solo tres días de mercado, pero los clubes siguen trabajando en cerrar sus últimas incorporaciones. El Elche está aprovechando esta recta final, para intentar incorporar a futbolistas que no cuentan para sus respectivos equipos. Según informa Matteo Moretto, el conjunto ilicitano está negociando con el Manchester United por la cesión de Tyrell Malacia. Hay otros clubes interesados como el Lille, pero los españoles son los mejores posicionados. Acaba contrato y Amorim no cuentan con él, aunque la venta es la primera opción desde Old Trafford no descartan una cesión.

Rendimiento Tyrell Malacia

El lateral izquierdo neerlandés explotó en la elite en el Feyenoord, donde con 18 años ya era un habitual en el primer equipo. Pasó cinco temporadas en la Eredivise, hasta que el Manchester United desembolsó 15 millones de euros por él. En su primera temporada con los Red Devils mantuvo el rendimiento mostrado en Holanda, pero poco duraría. En la temporada 2022/23 logró jugar 39 partidos entre todas las competiciones, a pesar de la competencia con el veterano Luke Shaw.

Cuando parecía que podía posicionarse como un fijo en los once de Old Trafford, sufrió una lesión que le dejó fuera de los terrenos de juego por más de un año, perdiéndose 70 partidos con el Manchester United. El pasado noviembre volvió a vestirse de corto, pero Amorim, su nuevo entrenador, no contaba con él. Se marchó cedido en el mercado invernal al PSV. En su vuelta a la liga que le vio crecer, pudo volver a sentirse futbolista, aunque no a su mejor nivel, Malacia jugó los octavos de final de la Champions League.

Tyrell Malacia en su vuelta de lesión / Manchester United

Salto de nivel al Elche

Malacia supondría un incremento considerable en la banda izquierda del conjunto ilicitano. Jairo Izquierdo y Léo Pétrot son los dos laterales con los que cuenta el Elche, ambos tienen experiencia en primera división, pero ninguno ha demostrado el nivel y el potencial que si ha hecho el neerlandés. La llegada a área rival es una de las cualidades del jugador del Manchester United. Su perfil permitiría a Eder Sarabia jugar con línea de cuatro o cinco en la defensa.