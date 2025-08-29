Rafa Mir encuentra su sitio en el Elche CF

Rafa Mir ha vuelto a encontrar su sitio. El ex del Valencia CF está causando sensación entre la afición franjiverde tras haber sumado su segundo gol con la elástica del equipo ilicitano en el derbi valenciano ante el Levante UD, en el que el Elche se ha impuesto por dos tantos a cero, ahondando la herida del equipo dirigido por Julián Calero.

El delantero, tras tratar de aferrarse al Sevilla FC, que no contaba con él para esta temporada, parece haber dado con la tecla en su nuevo destino, el Elche de Eder Sarabia, al que llegó a mediados del mes de agosto. El murciano, que se incorporó al grupo después del estreno liguero ante el Betis, ha caído de pie en la plantilla franjiverde.

Tras apenas una semana de trabajo con sus nuevos compañeros, Mir se estrenó en el Riyad Air Metropolitano ante el Atlético de Madrid. Y lo hizo como titular, en una primera prueba de fuego para el ariete murciano, que probó sus ganas de redimirse con su primer gol como franjiverde, el que permitió al equipo recién ascendido sumar un punto valiosísimo ante uno de los habituales aspirantes al título.

Ya mejora sus registros

Rafa Mir llegó a Elche con el objetivo de redimirse y volver a sentirse protagonista. Tras una cesión en el Valencia CF la temporada pasada, que estuvo lejos de ser exitosa no solo por su rendimiento, sino por su caso con la justicia tras ser acusado por agresión sexual, el nuevo '10' del conjunto ilicitano ha comenzado la temporada de la mejor manera posible, con dos goles en dos partidos.

Con estos registros, el ex del Sevilla FC ya ha superado los números goleadores que consiguió la pasada campaña con el equipo de Mestalla, en la que comenzó como titular en el estreno liguero ante el FC Barcelona y asistió a Hugo Duro en el primer tanto del partido, pero acabó perdiendo su lugar en el equipo de, en primera instancia Rubén Baraja, y posteriormente Carlos Corberán.

Y es que, Mir cerró la temporada 2024/25 con tan solo una diana en la máxima categoría el fútbol español en más de 700 minutos con la camiseta blanquinegra. Esta llegó en el choque que puso la guinda a la pasada campaña, el Real Betis-Valencia correspondiente a la última jornada de la competición, la número 38. Unas estadísticas que no corresponden con las que se atribuye a un delantero de élite.