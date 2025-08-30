El Elche ficha al congoleño Grady Diangana

El Elche CF ha anunciado este sábado la incorporación a su plantilla, hasta junio de 2027, del delantero congoleño Grady Diangana, que llega libre al club tras militar la pasada temporada en el West Bromwich Albion.

El jugador, undécima incorporación del Elche para la presente temporada, se formó en la cantera del West Ham United, debutó en la Premier League en 2018 y posteriormente se consolidó en el West Bromwich Albion, donde ha disputado más de 150 partidos oficiales.

Precisamente, en el WBA coincidió tanto con Carlos Corberán, actual entrenador del Valencia CF, como con el CEO de Fútbol de la entidad de Mestalla, Ron Gourlay. De hecho, en los inicios del mercado, aún en el mes de junio, diversos medios de comunicación vincularon el nombre del extremo zurdo con el conjunto blanquinegro a coste cero.

La pasada temporada participó en 35 encuentros, acumulando más de 1.500 minutos de competición y sumando cuatro goles y tres asistencias.

Internacional con la República Democrática del Congo

Internacional absoluto con la Selección de la República Democrática del Congo, el nuevo jugador del Elche ha defendido la camiseta de su país en la Copa Africana de Naciones y en las eliminatorias de la Copa Mundial de la FIFA.

El club, a través de un comunicado, afirma que el jugador de 27 años ayudará al equipo a "amplíar sus recursos en ataque" y, además, aportará "experiencia contrastada en el fútbol europeo y en competiciones internacionales".