Bambo Diaby reaparece con el Elche cinco meses después
El defensa hispano-senegalés participó como titular en el partido amistoso que disputó su equipo en Murcia, correspondiente al Trofeo Enrique Roca (3-1), ante el conjunto murcianista.
EFE
El central del Elche, Bambo Diaby, reapareció con el equipo ilicitano este jueves ante el Murcia tras cinco meses fuera del equipo como consecuencia de una pubalgia. El defensa hispano-senegalés participó como titular en el partido amistoso que disputó su equipo en Murcia, correspondiente al Trofeo Enrique Roca (3-1), ante el conjunto murcianista.
La última participación de Diaby en un partido con el Elche se remonta al pasado 7 de abril ante el Racing de Ferrol (1-0) en el campeonato de Liga de Segunda División. A partir de ese momento, el jugador comenzó a acusar unas fuertes molestias que le impidieron finalizar la temporada y realizar la pretemporada con sus compañeros.
Diaby trabajó durante gran parte de la preparación al margen del grupo y sólo en las últimas semanas ya se incorporó con normalidad a la dinámica del equipo, aunque sin haber debutado en la competición oficial. Además del regreso del defensor, el partido ante el Murcia supuso el debut con el Elche de tres de los últimos fichajes.
El lateral Adriá Pedrosa fue titular, mientras que el portero Iñaki Peña y el extremo congoleño Gragy Diangana participaron en el partido durante la segunda parte.
- El gran gesto de Danjuma con Mestalla tras su fichaje
- Umar en un hotel
- Ramazani confiesa lo que le convenció para fichar por el Valencia CF
- Mosquera rompe su silencio: 'Mucha mentira
- Enzo Barrenechea, clave en la llegada de Lucas Beltrán al Valencia CF
- Cañizares, contundente con el objetivo 'de la vergüenza' del Valencia CF
- Kiat Lim: 'El Nou Mestalla es el motor que impulsará nuestra próxima era de crecimiento
- Luis Rioja, enfilado hacia la renovación