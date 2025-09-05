Bambo Diaby reaparece con el Elche cinco meses después

El central del Elche, Bambo Diaby, reapareció con el equipo ilicitano este jueves ante el Murcia tras cinco meses fuera del equipo como consecuencia de una pubalgia. El defensa hispano-senegalés participó como titular en el partido amistoso que disputó su equipo en Murcia, correspondiente al Trofeo Enrique Roca (3-1), ante el conjunto murcianista.

La última participación de Diaby en un partido con el Elche se remonta al pasado 7 de abril ante el Racing de Ferrol (1-0) en el campeonato de Liga de Segunda División. A partir de ese momento, el jugador comenzó a acusar unas fuertes molestias que le impidieron finalizar la temporada y realizar la pretemporada con sus compañeros.

Diaby trabajó durante gran parte de la preparación al margen del grupo y sólo en las últimas semanas ya se incorporó con normalidad a la dinámica del equipo, aunque sin haber debutado en la competición oficial. Además del regreso del defensor, el partido ante el Murcia supuso el debut con el Elche de tres de los últimos fichajes.

El lateral Adriá Pedrosa fue titular, mientras que el portero Iñaki Peña y el extremo congoleño Gragy Diangana participaron en el partido durante la segunda parte.